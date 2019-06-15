Выборы

В Волгограде коммунисты проводят безальтернативные выборы кандидата в губернаторы

Выборы 15.06.2019 14:25
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15.06.2019 14:25


В эти минуты в Сталинградском обкоме КПРФ идет голосование по определению кандидатуры в губернаторы от партии. Как сообщили ИА «Высота 102» делегаты конференции, в бюллетене всего одна фамилия – Алексея Бурова. Обсуждались на сегодняшней встрече членов компартии и другие персоналии, однако решено было остановиться именно на секретаре обкома, руководителе фракции КПРФ в облдуме. Предвыборный список коммунистов в регпарламент будет состоять из одного человека. Головой и хвостом предвыборного поезда обкома  в одном лице станет главная коммунистка региона Тамара Головачева. Центральный комитет КПРФ на региональной конференции представляет депутат Госдумы Николай Арефьев. Из 86 делегатов присутствует около 80.
Ранее, напомним, коммунисты намеревались выдвинуть в губернаторы директора школы поселка Средняя Ахтуба Дениса Ускова. Несколько районных комитетов партии в регионе проголосовали за кандидатуру Михаила Таранцова. 
Официально предвыборная кампания стартовала 11 июня. С этого дня начался этап выдвижения кандидатов в губернаторы и депутатов областной думы. Выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября. На сегодняшний день документы в избирком подал только один кандидат в главы региона – действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый от «Единой России».

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