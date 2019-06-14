В Городище Волгоградской области осужденная главбух-мошенница вернет похищенное в кассу МБУ





Ущерб, причиненный в результате мошенничества, должна вернуть МБУ "Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения" бывшая главный бухгалтер учреждения Елена Ломакина. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял районный суд по иску МБУ.

Согласно судебному решению, женщина должна возвратить в кассу муниципального бюджетного учреждения 161 тысячу 943 рубля 63 копейки. В материалах дела указывается, что Ломакина была признана виновной в мошенничестве, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Сообщается, что осужденная похитила бюджетные средства на общую сумму 181 тысяча 943 рубля 63 копейки, которыми распорядилась по своему усмотрению. Ломакина погасила только часть ущерба в размере 20 тысяч рублей, перечислив их на расчетный счет истца. Представители МБУ настаивали на возвращении оставшейся суммы и суд их требования удовлетворил. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



