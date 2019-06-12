Заместитель генсека «Единой России» очарован элитой Волгоградской области















Конструктивность и отсутствие чинопочитания среди представителей волгоградской элиты отметил заместитель Генерального секретаря «Единой России» Виктор Селиверстов. Своими впечатлениями от визита в город-герой высокопоставленный партиец поделился сегодня с участниками региональной конференции «ЕР», сообщает ИА «Высота 102». Мероприятие прошло в помещении стадиона «Волгоград Арена».

«Я давно не был в Волгограде. Но второй мой визит сюда за последние две недели показывает, что у вас элиты консолидированы. Иной раз приезжаешь – из разных углов столько наслушаешься, что лучше бы не приезжал. У вас нет какого-то чинопочитания: «У нас губернатор – царь и бог, и мы все перед ним пляшем». У вас люди очень конструктивно рассуждают», - говорит Селиверстов. Он признал, что в регионе за последние пять лет произошли серьезные перемены к лучшему, но призвал коллег не расслабляться. «Люди от нас всегда требуют большего. Все, что мы делаем – они всегда будут воспринимать как должное, потому что мы избраны, назначены и обязаны это делать. Какие бы усилия ты не прилагал, для людей всегда это будет мало», - считает заместитель Генсекретаря «Единой России».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем выступлении сконцентрировался на задачах, которые должна решать власть региона в ближайшие годы. Так, он заявил, что необходимо заняться приведением в нормативное состояние подъездных путей к населенным пунктам, освещением улиц в селах и городах. Дороги, ведущие к учреждениям здравоохранения, а также прилегающие к ним территории также должны быть отремонтированы. Следующий пункт – улучшение материально-технической базы спортивных объектов, учреждений образования. Андрей Бочаров попросил включиться в работу по формированию перечня объектов, нуждающихся в обновлении.

Руководитель области также заявил, что необходимо уделять более пристальное внимание развитию промышленности, поддержке бизнеса, повышению качества жизни граждан, в целом. Бочаров считает, что нужно усилить взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами для улучшения делового климата в регионе.



