Выборы

Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы готовы принять спонсорскую помощь от избирателей

Выборы 11.06.2019 15:53
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11.06.2019 15:53



102,5 млн рублей и ни рубля больше может потратить кандидат в губернаторы региона в ходе предвыборной кампании. Объемы денежных средств, которые участники выборов могут «спустить» на предвыборные кампании, определил избирком Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы ИКВО. Избирательный фонд кандидата может быть сформирован полностью за счет партии, от которой он выдвигается. Из собственного кармана претендент на должность главы региона может потратить не более 51 млн рублей. Добровольные пожертвования граждан и бизнес-структур также не возбраняются, но в «разумных» пределах – не более 2,6 млн рублей и 7,2 млн рублей соответственно.
Почти 125 млн рублей разрешено использовать в ходе борьбы за голоса избирателей политическим партиям, которые выдвинули списки кандидатов в депутаты регпарламента по единому округу. С избирательного счета кандидата-одномандатника за всю компанию может быть списано не более 7,2 млн рублей.
Официально предвыборные кампании по избранию губернатора и депутатов Волгоградской облдумы стартовали накануне, 10 июня. С сегодняшнего дня избиркомы готовы принимать документы на выдвижение от партий и кандидатов. Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

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