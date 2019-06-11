В Волжском уроженец Башкортостана пытался обокрасть нумизмата

Происшествия 11.06.2019 13:27
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11.06.2019 13:27
Охота за чужим золотом обернулась для жителя Башкортостана уголовным делом. Как рассказали ИА “Высота 102” в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники ведомства - сержанты полиции Максим Бакуменко и Денис Агафонов - задержали в Волжском вора, пытавшегося поживиться в доме нумизмата. Правоохранители получили сообщение о срабатывании сигнализации в частном доме на улице Заречной. Прибыв на место, они увидели, что калитка открыта, а окно взломано. Они услышали как на противоположной стороне дома кто-то разбил стекло, а затем увидели удирающего мужчину. Тот, перепрыгнув через забор, попытался сбежать по соседней улице, но там его задержал дополнительный наряд вневедомственной охраны - сержанты полиции Николай Дружинин и Сергей Кабаков.
Когда на место происшествия приехал хозяин дома, то он увидел, что злоумышленник украл золотые изделия и коллекционные золотые монеты. Оказалось, что для подозреваемого в краже, 44-летнего мужчины, это дело не первое. Он уже был судим за кражу. Злоумышленника передали сотрудникам отдела полиции.
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