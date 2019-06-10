Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 году



















Сегодня в Волгоградской облдуме с предстоящим Днем медика поздравили лучших врачей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», лауреатам областного конкурса «Лучший врач года» по 23 специальностям вручили дипломы победителей и грамоты регпарламента. Торжественный прием вела председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. Благодарность лучшим в своих специальностях врачам выразила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, а также руководители профильных региональных структур – облздрава, территориального фонда ОМС, Росздравнадзора и других. Встреча прошла в непринужденной обстановке – на столах стояли фрукты и фужеры с соком. За здоровье пациентов, самих медиков и членов их семей, как подчеркнула Наталья Семенова, нужно пить правильные и полезные напитки.

Российский парламентарий Анна Кувычко напомнила медикам о том, что в Волгоградской области начинает реализацию национальный проект «Здравоохранение», который предусматривает большой объем финансирования на модернизацию отрасли. «Президент России, озвучивая в феврале этого года послание Федеральному собранию, поставил перед нами амбициозные цели – повышения продолжительности и качества жизни граждан. Это очень высокая планка и очень сложная для исполнения. Но благодаря проделанной властью региона за последние годы работе по развитию системы здравоохранения мы готовы к реализации этих задач», - выразила уверенность депутат Госдумы.

Директор территориального фонда ОМС Татьяна Самарина порадовала врачей хорошей новостью о повышении их заработной платы в будущем году. «На 2020 год запланировали увеличение бюджета территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, который составить более 30 млрд рублей. Заработная плата будет расти – все будет хорошо», - заключила руководитель ТФОМС.