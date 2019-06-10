Здравоохранение

Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 году

Здравоохранение 10.06.2019 17:51
157 1
10.06.2019 17:51






Сегодня в Волгоградской облдуме с предстоящим Днем медика поздравили лучших врачей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», лауреатам областного конкурса «Лучший врач года» по 23 специальностям вручили дипломы победителей и грамоты регпарламента. Торжественный прием вела председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. Благодарность лучшим в своих специальностях врачам выразила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, а также руководители профильных региональных структур – облздрава, территориального фонда ОМС, Росздравнадзора и других. Встреча прошла в непринужденной обстановке – на столах стояли фрукты и фужеры с соком. За здоровье пациентов, самих медиков и членов их семей, как подчеркнула Наталья Семенова, нужно пить правильные и полезные напитки.
Российский парламентарий Анна Кувычко напомнила медикам о том, что в Волгоградской области начинает реализацию национальный проект «Здравоохранение», который предусматривает большой объем финансирования на модернизацию отрасли. «Президент России, озвучивая в феврале этого года послание Федеральному собранию, поставил перед нами амбициозные цели – повышения продолжительности и качества жизни граждан. Это очень высокая планка и очень сложная для исполнения. Но благодаря проделанной властью региона за последние годы работе по развитию системы здравоохранения мы готовы к реализации этих задач», - выразила уверенность депутат Госдумы.
Директор территориального фонда ОМС Татьяна Самарина порадовала врачей хорошей новостью о повышении их заработной платы в будущем году. «На 2020 год запланировали увеличение бюджета территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, который составить более 30 млрд рублей. Заработная плата будет расти – все будет хорошо», - заключила руководитель ТФОМС.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работой
30.05.2019 11:58
10105 15
В Волгограде курильщик с 45-летним стажем при свидетелях поклялся медикам завязать с табаком
31.05.2019 12:09
5937 7
10 ситуаций — одно решение: СОГАЗ-Мед рассказал о правах на бесплатную медицинскую помощь
18.05.2019 09:44
2336 0
Здравоохранение
10.06.2019 09:03
Здравоохранение 10.06.2019 09:03
948 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2019 19:27
Здравоохранение 09.06.2019 19:27
3858 0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
07.06.2019 15:55
Здравоохранение 07.06.2019 15:55
1729 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2019 09:43
Здравоохранение 07.06.2019 09:43
18307 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.06.2019 08:55
Здравоохранение 04.06.2019 08:55
5013 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
31.05.2019 14:13
Здравоохранение 31.05.2019 14:13
3205 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
31.05.2019 12:09
Здравоохранение 31.05.2019 12:09
5937 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
30.05.2019 11:58
Здравоохранение 30.05.2019 11:58
10105 15 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2019 13:17
Здравоохранение 21.05.2019 13:17
8565 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.05.2019 17:59
Здравоохранение 20.05.2019 17:59
3531 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.05.2019 09:44
Здравоохранение 18.05.2019 09:44
2336 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2019 12:46
Здравоохранение 14.05.2019 12:46
4753 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2019 10:18
Здравоохранение 14.05.2019 10:18
2813 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
12.05.2019 13:58
Здравоохранение 12.05.2019 13:58
3050 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.05.2019 14:58
Здравоохранение 06.05.2019 14:58
7275 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержкаСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улицеСмотреть фотографии
15:20
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
15:03
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июняСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде двоих зацеперов сняли с крыши грузового поездаСмотреть фотографии
14:46
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людямСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговорСмотреть фотографии
13:55
МегаФон и FortRoss Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
13:18
Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак. Расследование Ивана ГолуноваСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» инвестирует в будущееСмотреть фотографии
12:19
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" деломСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборахСмотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда эвакуировали пассажиров автобуса из-за подозрительной сумкиСмотреть фотографии
10:59
«Ростелеком» и «Росатом» будут развивать цифровую экономику вместеСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом двое «дачников» попали в больницу после удара о столбСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области утонул шестилетний ребенокСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области растет число заразившихся лихорадкой после укусов клещейСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигаретСмотреть фотографии
19:27
В Волгоград вертолетом эвакуировали школьника в тяжёлом состоянииСмотреть фотографии
16:30
Отпуск отменяется: Участники выборов в Волгоградской области готовы к жаркому лету Смотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Волгограде собаки вышли в свет в костюмах ангелов и полицейских ради бездомных собратьевСмотреть фотографии
15:00
«Секретное оружие»: в Волгограде жители дома выставили живой заслон киоскам-нелегаламСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области чиновники пошли в «психологическую атаку» на врагов природного паркаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 