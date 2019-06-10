Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 году

Здравоохранение 10.06.2019 17:51
157 1
10.06.2019 17:51
Сегодня в Волгоградской облдуме с предстоящим Днем медика поздравили лучших врачей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», лауреатам областного конкурса «Лучший врач года» по 23 специальностям вручили дипломы победителей и грамоты регпарламента. Торжественный прием вела председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. Благодарность лучшим в своих специальностях врачам выразила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, а также руководители профильных региональных структур – облздрава, территориального фонда ОМС, Росздравнадзора и других. Встреча прошла в непринужденной обстановке – на столах стояли фрукты и фужеры с соком. За здоровье пациентов, самих медиков и членов их семей, как подчеркнула Наталья Семенова, нужно пить правильные и полезные напитки.
Российский парламентарий Анна Кувычко напомнила медикам о том, что в Волгоградской области начинает реализацию национальный проект «Здравоохранение», который предусматривает большой объем финансирования на модернизацию отрасли. «Президент России, озвучивая в феврале этого года послание Федеральному собранию, поставил перед нами амбициозные цели – повышения продолжительности и качества жизни граждан. Это очень высокая планка и очень сложная для исполнения. Но благодаря проделанной властью региона за последние годы работе по развитию системы здравоохранения мы готовы к реализации этих задач», - выразила уверенность депутат Госдумы.
Директор территориального фонда ОМС Татьяна Самарина порадовала врачей хорошей новостью о повышении их заработной платы в будущем году. «На 2020 год запланировали увеличение бюджета территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, который составить более 30 млрд рублей. Заработная плата будет расти – все будет хорошо», - заключила руководитель ТФОМС.
Реклама
Популярное по теме
30.05.2019 11:58
10105 15
31.05.2019 12:09
5937 7
18.05.2019 09:44
2336 0
В Волгоградской области растет число заразившихся лихорадкой после укусов клещей10.06.2019 09:03
Здравоохранение 10.06.2019 09:03
948 4 Обсудить
В Волгоград вертолетом эвакуировали школьника в тяжёлом состоянии09.06.2019 19:27
Здравоохранение 09.06.2019 19:27
3858 0 Обсудить
«Ренессанс здоровье» предложит услуги в цифровом формате07.06.2019 15:55
Здравоохранение 07.06.2019 15:55
1729 0 Обсудить
В Волгоградской области 18 человек попали в больницу с ботулизмом, двое скончались07.06.2019 09:43
Здравоохранение 07.06.2019 09:43
18307 2 Обсудить
В Волгоградской области клещи «наградили» четырех человек Крымской лихорадкой04.06.2019 08:55
Здравоохранение 04.06.2019 08:55
5013 3 Обсудить
СОГАЗ-Мед разъяснил, что положено будущей маме по полису ОМС31.05.2019 14:13
Здравоохранение 31.05.2019 14:13
3205 0 Обсудить
В Волгограде курильщик с 45-летним стажем при свидетелях поклялся медикам завязать с табаком31.05.2019 12:09
Здравоохранение 31.05.2019 12:09
5937 7 Обсудить
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работой30.05.2019 11:58
Здравоохранение 30.05.2019 11:58
10105 15 Обсудить
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»21.05.2019 13:17
Здравоохранение 21.05.2019 13:17
8565 9 Обсудить
В Волгограде спасают сожженного ребенка20.05.2019 17:59
Здравоохранение 20.05.2019 17:59
3531 1 Обсудить
10 ситуаций — одно решение: СОГАЗ-Мед рассказал о правах на бесплатную медицинскую помощь18.05.2019 09:44
Здравоохранение 18.05.2019 09:44
2336 0 Обсудить
В Волгограде у перинатального центра №2 построят детскую больницу14.05.2019 12:46
Здравоохранение 14.05.2019 12:46
4753 14 Обсудить
В Волгоградской области более 700 человек уговорили привиться от кори14.05.2019 10:18
Здравоохранение 14.05.2019 10:18
2813 6 Обсудить
Вопрос покупки экзоскелетов для клиник Волгограда решится по итогам апробации12.05.2019 13:58
Здравоохранение 12.05.2019 13:58
3050 0 Обсудить
В Волгоградской области – первый заболевший Крымской геморрагической лихорадкой06.05.2019 14:58
Здравоохранение 06.05.2019 14:58
7275 5 Обсудить
Реклама