В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозами

Общество 06.06.2019 15:50
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06.06.2019 15:50
Волгоградское УФАС России выдало “Газпром межрегионгаз Волгоград” предписание об устранении нарушения. Как сообщили ИА “Высота 102” в ведомстве, несколько месяцев назад жители Волгограда стали получать письма с угрозами отключить газ, если жители дома не "повлияют" на своих соседей заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В УФАС сочли, что это требование нарушает закон о защите конкуренции, а именно - злоупотребление доминирующим положением.
По данным сотрудников ведомства, эти письма были восприняты гражданами не как уведомления, обращенные к нарушителям, а как угрозы.
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