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В Волжском устроитель подпольного “казино” стал фигурантом уголовного дела

Расследования 05.06.2019 17:10
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05.06.2019 17:10

Жителя Волжского подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом ИА “Высота 102” рассказал  заместитель руководителя СО по г.Волжский СУ СК России по Волгоградской области Александр Минаев. По данным следствия,  в ноябре прошлого года 46-летний мужчина купил  игровой терминал. Для его установке он арендовал небольшую площадь в  помещении торгового павильона. “Ставки” в аппарате были невысоки и он пользовался спросом. Хозяин аппарата лишь периодически приезжал за выручкой. Подпольное “казино”  закрыли после проверки, которую провела прокуратура Волжского. В отношении “предприимчивого” волжанина возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

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