Происшествия

В Волгограде спешившая женщина попала под маршрутку

Происшествия 05.06.2019 10:44
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05.06.2019 10:44


Спешка довела до больницы жительницу Волгограда. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне утром  в Краснооктябрьском районе напротив дома  №128 по улице Еременко  микроавтобус “Peugeot Boxer”, следующий по маршруту №46 “С”, сбил 52-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте. Судя по всему,  женщина очень торопилась, ведь до пешеходного перехода было всего несколько десятков метров. Пострадавшая госпитализирована.

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