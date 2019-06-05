В Волгограде спешившая женщина попала под маршрутку





Спешка довела до больницы жительницу Волгограда. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне утром в Краснооктябрьском районе напротив дома №128 по улице Еременко микроавтобус “Peugeot Boxer”, следующий по маршруту №46 “С”, сбил 52-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте. Судя по всему, женщина очень торопилась, ведь до пешеходного перехода было всего несколько десятков метров. Пострадавшая госпитализирована.



