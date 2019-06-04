Политика
Главное

От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборах

Политика 04.06.2019 20:54
1163 0
04.06.2019 20:54

Завтра на заседании Волгоградской облдумы  будет дан старт выборной кампании -  губернатора и депутатов регионального парламента, которых жители региона выберут 8 сентября 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инициативной группе по выдвижению Андрея Бочарова на второй губернаторский срок, в этот же день состоится встреча главы региона с членами этой группы. Завтра же пройдет и другое мероприятие – расширенное совещание по вопросам развития Волгоградской области. В мероприятии примут участие более 400 человек — представили всех ключевых сфер. Отметим, что на подобных, ставших традиционными встречах, главой региона подводятся промежуточные итоги работы, а также намечаются планы дальнейшего развития региона.
Напомним, 8 мая Евгений Рогов от лица ветеранского сообщества предложил действующему главе региона вновь пойти на губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре этого года. До этого решение единогласно поддержали на расширенном заседании областного совета ветеранов.
Уже 22 мая прошло заседание актива инициативной группы. В ее состав вошли почетные жители Волгоградской области, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, представители сферы культуры, бизнес-сообщества. За короткое время поддержка инициативы ветеранов начала приобретать характер общественного движения: подобные группы появились во всех районах области — представители актива провели десятки встреч с жителями.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
На дебатах «ЕР» депутат от ЛДПР поблагодарил Бога за пенсионную реформу
13.05.2019 20:23
17862 39
Администрацию Волгоградской области покидает эффектная блондинка
04.06.2019 12:49
15375 34
Депутатов Волгоградской облдумы избавят от необходимости лишний раз ехать на работу
06.05.2019 17:50
13111 11
Политика
04.06.2019 12:49
Политика 04.06.2019 12:49
15375 34 Обсудить

0
Далее
Политика
27.05.2019 17:27
Политика 27.05.2019 17:27
18203 26 Обсудить

0
Далее
Политика
24.05.2019 17:53
Политика 24.05.2019 17:53
3760 0 Обсудить

0
Далее
Политика
24.05.2019 12:20
Политика 24.05.2019 12:20
6488 38 Обсудить

0
Далее
Политика
22.05.2019 15:27
Политика 22.05.2019 15:27
8078 13 Обсудить

0
Далее
Политика
22.05.2019 11:30
Политика 22.05.2019 11:30
8147 10 Обсудить

0
Далее
Политика
17.05.2019 16:38
Политика 17.05.2019 16:38
10668 25 Обсудить

0
Далее
Политика
13.05.2019 20:23
Политика 13.05.2019 20:23
17862 39 Обсудить

0
Далее
Политика
13.05.2019 13:06
Политика 13.05.2019 13:06
12739 38 Обсудить

0
Далее
Политика
07.05.2019 09:51
Политика 07.05.2019 09:51
14093 39 Обсудить

0
Далее
Политика
06.05.2019 18:16
Политика 06.05.2019 18:16
4747 9 Обсудить

0
Далее
Политика
06.05.2019 17:50
Политика 06.05.2019 17:50
13111 11 Обсудить

0
Далее
Политика
01.05.2019 12:00
Политика 01.05.2019 12:00
29692 0 Обсудить

0
Далее
Политика
01.05.2019 11:22
Политика 01.05.2019 11:22
7571 1 Обсудить

0
Далее
Политика
30.04.2019 17:41
Политика 30.04.2019 17:41
11525 17 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборах
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических ученийСмотреть фотографии
17:09
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»Смотреть фотографии
16:33
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожарСмотреть фотографии
16:17
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»Смотреть фотографии
16:07
Волгоградские дороги спасают душемСмотреть фотографии
16:05
Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензинСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде жителю Мурманска дали 12 лет колонии за торговлю “экстази”Смотреть фотографии
14:22
В Волгограде ребенок попал под машину у главной высоты России (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Несостоявшегося студента из Африки депортируют из Волгограда домойСмотреть фотографии
12:57
«Паника» в аэропорту и в подземке: в Волгограде проходят антитеррористические ученияСмотреть фотографии
12:49
Администрацию Волгоградской области покидает эффектная блондинкаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде директор фирмы укрыла 10 миллионов рублей налогов на сделках с лекарствамиСмотреть фотографии
11:59
Волгоградцам еще не разрешают купатьсяСмотреть фотографии
11:47
Как преуспеть во всём: 5 книг для деловых людейСмотреть фотографии
10:47
«Московская весна A Capella»: Волгоградское агентство в третий раз успешно реализовало в столице крупнейший музыкальный проектСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области у активистов «Народного контроля» начались летние смены Смотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгоградской области пошли под суд торговцы "паленкой"Смотреть фотографии
09:06
В волгоградскую подземку могут нагрянуть борцы с террористамиСмотреть фотографии
08:56
ГК «Волгострой» обрадовал покупателей квартир летними акциямиСмотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области клещи «наградили» четырех человек Крымской лихорадкойСмотреть фотографии
22:41
Небо над Волгоградом пронзила редкая горизонтальная молния (ФОТО)Смотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: Жара пришла в Волгоградскую область всерьез и надолго Смотреть фотографииCмотреть видео
19:59
В Волгограде завершили расследование гибели охотников за металлом у “Красного Октября”Смотреть фотографии
17:52
В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштановСмотреть фотографии
17:52
Суд подтвердил правоту ФАС России в скандальном споре с волгоградской "Памятью" и мэриейСмотреть фотографии
17:31
Полчища американских тараканов оккупировали девятиэтажку в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Житель Волгоградской области погиб во время ремонта сплит-системыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 