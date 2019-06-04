От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборах

Завтра на заседании Волгоградской облдумы будет дан старт выборной кампании - губернатора и депутатов регионального парламента, которых жители региона выберут 8 сентября 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной инициативной группе по выдвижению Андрея Бочарова на второй губернаторский срок, в этот же день состоится встреча главы региона с членами этой группы. Завтра же пройдет и другое мероприятие – расширенное совещание по вопросам развития Волгоградской области. В мероприятии примут участие более 400 человек — представили всех ключевых сфер. Отметим, что на подобных, ставших традиционными встречах, главой региона подводятся промежуточные итоги работы, а также намечаются планы дальнейшего развития региона.

Напомним, 8 мая Евгений Рогов от лица ветеранского сообщества предложил действующему главе региона вновь пойти на губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре этого года. До этого решение единогласно поддержали на расширенном заседании областного совета ветеранов.

Уже 22 мая прошло заседание актива инициативной группы. В ее состав вошли почетные жители Волгоградской области, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, представители сферы культуры, бизнес-сообщества. За короткое время поддержка инициативы ветеранов начала приобретать характер общественного движения: подобные группы появились во всех районах области — представители актива провели десятки встреч с жителями.



