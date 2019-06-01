Происшествия 01.06.2019 09:56
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01.06.2019 09:56
Тройное ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик, произошло в Новоаннинском районе Волгоградской области на 716 км трассы Р-22 «Каспий». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «ГАЗель» из Саранска не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Nissan Qashqai», под управлением водителя из Борисоглебска. От удара иномарка совершила столкновение с «Volkswagen». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Nissan». Ребенок с ушибами доставлен в больницу.
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