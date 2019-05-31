



Печальное продолжение получила история с аварией, в которой пострадал 80-летний велосипедист из Волжского. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, спасти пожилого мужчину не удалось - он умер в больнице. Напомним, трагедия произошла в прошлую субботу, 25 мая, напротив дома № 85 по улице Пушкина.

По данным следствия, за рулем “ВАЗ-2107” находился 38-летний мужчина. После ДТП водитель вышел из машины, подошел к пострадавшему и уехал, даже не попытавшись помочь. Велосипедиста госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Нарушителя объявили в розыск. Его задержали дома в день аварии. Когда к автомобилисту пришли полицейские, мужчина был пьян.





Как стало известно, раньше волжанина уже лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде. Однако он взял машину своего отца и отправился в поездку.

Сейчас в отношении автолюбителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения”. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. По решению суда он будет содержаться под стражей.







