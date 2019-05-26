"Не имел прав": в Волжском задержали водителя "семерки", сбившей 80-летнего велосипедиста





Сотрудники полиции задержали водителя, который сегодня днём в Волжском сбил престарелого велосипедиста. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, за рулем “ВАЗ-2107” находился 39-летний мужчина. Известно, что ранее он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Однако сегодня он взял машину своего отца и отправился в поездку.

Около полудня поблизости от пивзавода автолюбитель сбил 80-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Пожилой человек получил тяжелейшие травмы головы и сейчас находится в реанимации. Наехавший на него водитель поспешил скрыться с места ДТП. Когда сотрудники полиции пришли в его квартиру, мужчина был пьян. Правда, пока неизвестно, употребил ли он алкоголь до того, как сел за руль, или после, когда уже сбил человека. В любом случае ему предстоит ответить за свой поступок.

Фото: ВК-группа "Жесть Волжского"