"Не имел прав": в Волжском задержали водителя "семерки", сбившей 80-летнего велосипедиста

Общество 25.05.2019 19:43
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25.05.2019 19:43
Сотрудники полиции задержали водителя, который сегодня днём в Волжском сбил престарелого велосипедиста. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, за рулем “ВАЗ-2107” находился 39-летний мужчина. Известно, что ранее он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Однако сегодня он взял машину своего отца и отправился в поездку.
Около полудня поблизости от пивзавода автолюбитель сбил 80-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Пожилой человек получил тяжелейшие травмы головы и сейчас находится в реанимации. Наехавший на него водитель поспешил скрыться с места ДТП. Когда сотрудники полиции пришли в его квартиру, мужчина был пьян. Правда, пока неизвестно, употребил ли он алкоголь до того, как сел за руль, или после, когда уже сбил человека. В любом случае ему предстоит ответить за свой поступок.
Фото: ВК-группа "Жесть Волжского"
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