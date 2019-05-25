В Волжском разыскивают водителя "семерки", сбившей 80-летнего велосипедиста

Происшествия 25.05.2019 13:57
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25.05.2019 13:57
Пожилой человек тяжело пострадал сегодня в ДТП, случившемся в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, около полудня на улице Пушкина у пивзавода водитель машины "ВАЗ-2107" серебристого или белого цвета сбил 80-летнего велосипедиста. Пожилой человек получил открытую черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
После аварии водитель скрылся с места происшествия. Возможно, что у машины разбито лобовое стекло с правой стороны, могут быть и другие повреждения. Очевидцев происшествия полиция просит сообщить об этом в дежурную часть УМВД по городу Волжскому по телефону: 58-22-11.
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