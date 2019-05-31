Происшествия

В Волгограде мусоровоз сбил пенсионерку и раздавил ей руку

Происшествия 31.05.2019 09:47
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31.05.2019 09:47


Пожилая волгоградка серьезно пострадала сегодня в ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось на улице Циолковского. По предварительным данным, на нерегулиремом пешеходном переходе водитель мусоровоза “КамАЗ” зацепил переходившую дорогу 82-летнюю женщину. Пенсионерка упала и многотонный грузовик проехал по ее руке. Пострадавшую госпитализировали в очень тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГАИ.
Фото: Юрий Юрьевич

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