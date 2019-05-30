Экология 30.05.2019 13:30
3755 3
30.05.2019 13:30
Устранено препятствие к свободному доступу граждан к береговой полосе Цимлянского водохранилища, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Наличие препятствий к свободному доступу к водному объекту были выявлены природоохранной прокуратурой в мае прошлого года в ходе рейдовых мероприятий. Так, в районе береговой полосы Цимлянского водохранилища находилось ограждение из металлопрофиля зеленого цвета размером 2,5х3,5 м. Оно было размещено между забором дома № 19 по ул. Морской поселка Донского Калачевского района Волгоградской области и подпорной стеной берегоукрепления Цимлянского водохранилища. Это послужило основанием для обращения в Калачевский районный суд Волгоградской области с требованием к гражданину об устранении ограждения, препятствующего свободному доступу к водному объекту. Иск прокуратуры был удовлетворен.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 17:37
14375 6
07.05.2019 14:07
12149 44
29.05.2019 13:46
7203 13
Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский убрали территорию поймы на ерике Гнилой30.05.2019 12:24
Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в Волгограде29.05.2019 22:13
Волгоград стал раем для пожирателей вязов29.05.2019 14:57
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»29.05.2019 13:46
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Зеленая волна»27.05.2019 16:50
«Хотели погасить конфликт»: депутат и замгубернатора осудили иск экс-главы Росприроднадзора к учительнице из Волгоградской области25.05.2019 10:43
В Волгограде на острове Сарпинском вредители атаковали 104,9 га насаждений ясеня24.05.2019 10:01
Пробы воздуха в Светлом Яру Волгоградской области будут проводить непрерывно22.05.2019 12:30
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья21.05.2019 17:37
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусора21.05.2019 09:44
Регоператор Волгоградской области хранил мусор где и как попало20.05.2019 10:46
В Волгоградской области прокуроры обнаружили небезопасную плотину на реке19.05.2019 16:47
В Котельниково Волгоградской области установили карантин по бешенству18.05.2019 12:13
В Волгоградской области из-за жары запретили посещать леса17.05.2019 12:09
В Волгограде погибла еще одна сбежавшая с острова Сарпинского косуля17.05.2019 11:16
Реклама