Экология

В Волгоградской области доступ к берегу Цимлянского водохранилища открыли для людей

Экология 30.05.2019 13:30
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30.05.2019 13:30


Устранено препятствие к свободному доступу граждан к береговой полосе Цимлянского водохранилища, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Наличие препятствий к свободному доступу к водному объекту были выявлены природоохранной прокуратурой в мае прошлого года в ходе рейдовых мероприятий. Так, в районе береговой полосы Цимлянского водохранилища находилось ограждение из металлопрофиля зеленого цвета размером 2,5х3,5 м. Оно было размещено между забором дома № 19 по ул. Морской поселка Донского Калачевского района Волгоградской области и подпорной стеной берегоукрепления Цимлянского водохранилища. Это послужило основанием для обращения в Калачевский районный суд Волгоградской области с требованием к гражданину об устранении ограждения, препятствующего свободному доступу к водному объекту. Иск прокуратуры был удовлетворен.

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