Губернатор Волгоградской области увидит пруды «раздора»





Решить вопрос об открытии в поселке Большие Чапурники Светлоярского района Волгоградской области фельдшерско-акушерского пункта поручил сегодня губернатор Андрей Бочаров, который посетил этот населенный пункт в рамках рабочей поездки в этот район региона. Как сообщает ИА «Высота 102», отсутствие ФАПа в достаточно крупном селе удивило главу региона, который по телефону связался с руководством комитета здравоохранения и поручил приступить к началу необходимых процедур по организации медпункта.

Также глава региона планирует посетить сегодня и поселок Райгород, а также Светлый Яр. Этот райцентр, как и многие другие населенные пункты Волгоградской области, вошел в проект обновления территорий по программе формирования комфортной городской среды. Рабочий поселок Светлый Яр уже заметно преобразился: здесь появились новые тротуары, пешеходные дорожки, газоны, были установлены новые малые архитектурные формы, начато обустройство парка.

В Светлом Яре Андрей Бочаров планирует посетить детский сад, а также приехать на пруды-накопители, которые стали яблоком раздора между властями и жителями после переезда Кировской свалки в Светлоярский район. В повестке дня губернатора - и встречи с местными жителями.



