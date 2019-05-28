Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде имидж маршруток упорно портят водители-нарушители

Аналитика 28.05.2019 20:08
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28.05.2019 20:08



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: регоператор сферы ТКО хочет денег и от мертвых душ, год пролетел - и снова День пограничника, цены на бензин крадутся вверх, водители маршруток отвечают в суде и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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