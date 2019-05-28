Регоператор Волгоградской области обложил мусорной данью мертвые души





Жители Волгоградской области продолжают получать счета от регоператора с требованием оплатить вывоз мусора за членов семьи, которые или уже сменили прописку или вовсе покинули этот мир. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на госжилинспекцию, ведомство по итогам рассмотрения одного подобного случая обязало ООО «Управление отходами-Волгоград» пересчитать плату потребителю из Алексеевского района - жителю станицы Алексеевской, проживающему по переулку Юбилейная, 41.

Между тем, жалобы на то, что регоператор насчитывает плату за умерших несколько лет назад людей, продолжают поступать из разных уголков региона. Подобный сигнал пришел и от жителей станицы Кременская Клетского района. Массовые случаи рассылки счетов за вывоз мусора на покойников в Волгоградской области стали фиксироваться еще с начала года. Тогда в ООО «Управление отходами-Волгоград» предложили гражданам собирать справки и самим доказывать ошибки, допущенные регоператором. Но, видимо, прошедших пяти месяцев с начала работы компании не хватило для корректной актуализации базы данных.



