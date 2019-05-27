Аналитика 27.05.2019 09:31
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27.05.2019 09:31
Волгоградская область заняла 68-е место в рейтинге социальной ориентированности бюджетов субъектов за 2018 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, на одного человека на социалку в регионе тратилось 36,16 тысяч рублей. Изменение социальных расходов консолидированного бюджета в 2018 году составило 13,2%, а доля суммарных трат на социалку в консолидированном бюджете региона – 63,1%.
Самыми социально ориентированными, согласно рейтингу, являются бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Сахалинской области. Так, в столице социальные расходы на одного человека - самые высокие (84,45 тысяч рублей). Самой отстающей названа Чукотка. Здесь на жителя тратят всего лишь 18 тысяч рублей.
Справка. Рейтинг составлен по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Социальные расходы включают в себя траты по следующим статьям: образование, культура и кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт. При составлении рейтинга социальные расходы на душу населения скорректированы на индекс бюджетных расходов.
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