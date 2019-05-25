Расследования

Посадивший экс-мэра Волгограда и генерала МВД следователь Никандров вышел из колонии

Расследования 24.05.2019 16:07
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24.05.2019 16:07


Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 года колонии за получение взятки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Интерфакс, Никандров освобожден условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору - 1 год 6 месяцев и 11 дней. 
В августе прошлого года Денис Никандров  был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Никандров получил 5,5 лет  колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах и звания генерал-майора юстиции. Никандров является фигурантом дела о получении взятки за смягчение наказания и освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного по кличке Итальянец. Но позднее Верховный суд РФ  изменил категорию вмененного бывшему офицеру преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и изменил ему место отбывания наказания с колонии строгого режима на колонию общего режима, в связи с чем Никандров получил возможность попросить об УДО уже в этом году.
Денис Никандров – выходец из Волгограда. Его имя широко было известно местной общественности в 2000-х годах. Он работал следователем по особо важным делам прокуратуры региона. Денис Никандров  довел до суда дела экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко и бывшего начальника областного ГУВД Михаила Цукрука, которые получили реальные сроки наказания. В 2008 году он перешел в главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре, а с апреля 2011 года стал старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине. В 2009 году Никандров входил в следственную бригаду по второму делу ЮКОСа. 

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