







Явка на участки для предварительного голосования «Единой России» в воскресенье, 26 мая, может составить 10% от общего числа избирателей Волгоградской области. Такой прогноз сегодня журналистам озвучил секретарь реготделения партии Сергей Горняков, сообщает ИА «Высота 102». По итогам праймериз политическая сила сформирует список кандидатов в депутаты Волгоградской обдумы. Голосование будет рейтинговым – в бюллетенях можно ставить сразу несколько галочек напротив фамилий. Общее количество участников процедуры – 225 человек. Конкурс составит 6 человек на место. До финального этапа допущены те кандидаты, которые приняли участие как минимум на двух площадках дебатов.

Привлечь избирателей на предварительное голосование, по словам Сергея Горнякова, – задача самих претендентов на депутатские мандаты. Причем этим вопросом они должны были озадачиться заранее. Были и такие кандидаты, по словам Горнякова, которые слабо работали с электоратом – не могли даже привести свою группу поддержки на дебаты. «А потом они плачут, что за них не проголосовали. Ну, ребят вы должны были заниматься предварительным голосованием, ранним стартом выборов и мобилизовать своих сторонников», - заявил Горняков.

Много встреч потенциальные кандидаты в депутаты облдумы от «ЕР», как отметил секретарь реготделения партии, провели во дворах многоквартирных домов. «Это гораздо сложнее, нежели приходить на предприятия и общаться с коллективами. Во дворах всегда острые встречи, где люди высказывают все, что они думают о кандидате и «Единой России» в целом. Мы не боимся этого делать», - заключил Горняков.



