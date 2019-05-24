Экология

В Волгограде на острове Сарпинском вредители атаковали 104,9 га насаждений ясеня

Экология 24.05.2019 10:01
2110 31
24.05.2019 10:01


Опасный вредитель - ясеневая изумрудная златка - продолжает истреблять посадки ясеня на острове Сарпинский в Волгограде. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, по итогам обследования на острове 104,9 га насаждений ясеня, проведенного 21 мая текущего года, установлено, что очаги ясеневой изумрудной златки имеются во всех посадках ясеня пенсильванского. Степень повреждения деревьев на разных участках составляет от 20-30% до 90-100%. На отдельных участках деревья ясеня полностью уничтожены вредителем. Визуальное обследование показало, что на 21 мая начался массовый выход имаго златки на территории острова. Из-под коры поврежденных деревьев в колыбельках были собраны живые, готовые к вылету жуки и куколки вредителя. Отобранные образцы насекомых переданы и испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" для идентификации и подготовки заключения. В результате проведенной специалистами лаборатории энтомологической экспертизы получено подтверждение того, что все собранные экземпляры имаго и куколок златок относятся к карантинному виду –узкотелой ясеневой изумрудной златке.
В управлении Россельхознадзора поясняют, что активное распространение этого вредителя на острове приводит к массовому усыханию и гибели ясеня. Изучение причин этого началось в октябре 2018 года - уже тогда на острове начали погибать деревья. Между тем, изумрудная златка, как следует из открытых источников, способна уничтожить ясеневые леса на корню. Такие печальные примеры в истории уже были. Так, в 2013 году в штате Мичиган в США погибли 99% ясеневых лесов из-за этого вредителя. В 2004 году жук-убийца был обнаружен в Москве и за следующие десять лет уничтожил большую часть ясеней на московских улицах и парках. 
Однако, несмотря на введение карантина, с острова Сарпинский продолжали вывозить лес. "Высота 102" проводила расследование данных фактов, которые подтверждались. 
Специалисты поясняют, что бороться с изумрудной златкой крайне сложно. Один из действенных способов – вырубка зараженного леса, однако полученную древесину и хворост необходимо сжигать, а пни срубленных деревьев обрабатывать химикатами. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья
21.05.2019 17:37
14205 6
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы
07.05.2019 14:07
12051 44
В Волгограде погибла еще одна сбежавшая с острова Сарпинского косуля
17.05.2019 11:16
6373 12
Экология
22.05.2019 12:30
Экология 22.05.2019 12:30
7450 20 Обсудить

0
Далее
Экология
21.05.2019 17:37
Экология 21.05.2019 17:37
14205 6 Обсудить

0
Далее
Экология
21.05.2019 09:44
Экология 21.05.2019 09:44
15998 19 Обсудить

0
Далее
Экология
20.05.2019 10:46
Экология 20.05.2019 10:46
12917 19 Обсудить

0
Далее
Экология
19.05.2019 16:47
Экология 19.05.2019 16:47
4671 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.05.2019 12:13
Экология 18.05.2019 12:13
1699 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.05.2019 12:09
Экология 17.05.2019 12:09
1160 17 Обсудить

0
Далее
Экология
17.05.2019 11:16
Экология 17.05.2019 11:16
6373 12 Обсудить

0
Далее
Экология
10.05.2019 16:31
Экология 10.05.2019 16:31
5059 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 15:13
Экология 07.05.2019 15:13
2199 6 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 14:07
Экология 07.05.2019 14:07
12051 44 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 10:55
Экология 07.05.2019 10:55
2025 23 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 17:34
Экология 06.05.2019 17:34
2167 2 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 15:24
Экология 06.05.2019 15:24
5795 3 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 11:31
Экология 06.05.2019 11:31
1655 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:23
Вице-губернатор Волгоградской области отдаст часть зарплаты государству
15:07
В Волгограде появился первый дом образцового содержанияСмотреть фотографии
14:47
В суде мэрии Волгограда не удалось отказаться от "ливневок"Смотреть фотографии
14:12
В Волгограде при столкновении “КамАЗа” и “четырнадцатой” пострадала 8-летняя девочкаСмотреть фотографии
14:07
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в РоссииСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде УК и прокуратура объявили войну установленным под покровом ночи киоскамСмотреть фотографии
13:48
Распылитель химикатов в Волгоградской области идет под суд за махинацииСмотреть фотографии
12:20
Главный единоросс Волгоградской области рассказал, кто будет плакать после праймеризСмотреть фотографии
11:59
Юные волгоградские шахматисты – снова первыеСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области поймали похитителя фронтовых медалейСмотреть фотографии
11:07
Организатора покушения на жизнь волгоградского губернатора этапируют из Москвы в Волгоград Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
10:01
В Волгограде на острове Сарпинском вредители атаковали 104,9 га насаждений ясеняСмотреть фотографии
21:56
Депутат-"жириновец" от Свердловской области шокировал Госдуму фейковым заявлением о Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
СК РФ: в Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
«Высота 102»ТВ: Крупное волгоградское предприятие лихорадит из-за «серых» зарплат Смотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Житель Волгоградской области порезал колеса 7 машин в автопарке бывшего начальникаСмотреть фотографии
16:23
«Коси-ка сено сам»: Центр Волгограда превращается в джунгли Смотреть фотографии
15:06
Россельхозбанк предлагает жителям Волгограда монеты к окончанию учебного годаСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области по районам распределили "дорожные" миллионыСмотреть фотографии
14:31
Волгоград по ночам загромождают «левые» киоскиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде прокуратура просит 19 лет колонии для обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству бизнесменаСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» внедрит свои технологии и решения во ВьетнамеСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области будут судить несовершеннолетнего лидера воров-домушниковСмотреть фотографии
09:48
Пенсионерка пострадала в аварии в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" запускают после годового простоя печь №5Смотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волго-Ахтубинской пойме селяне плачут из-за сухих ериков и колодцев Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В Волгоградской области селяне тратят на транспорт, связь и медицину больше горожанСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат Смотреть фотографии
17:14
В Волгограде осужденного за покушение на мошенничество экс-прокурора освободили после судаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 