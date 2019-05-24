



Опасный вредитель - ясеневая изумрудная златка - продолжает истреблять посадки ясеня на острове Сарпинский в Волгограде. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, по итогам обследования на острове 104,9 га насаждений ясеня, проведенного 21 мая текущего года, установлено, что очаги ясеневой изумрудной златки имеются во всех посадках ясеня пенсильванского. Степень повреждения деревьев на разных участках составляет от 20-30% до 90-100%. На отдельных участках деревья ясеня полностью уничтожены вредителем. Визуальное обследование показало, что на 21 мая начался массовый выход имаго златки на территории острова. Из-под коры поврежденных деревьев в колыбельках были собраны живые, готовые к вылету жуки и куколки вредителя. Отобранные образцы насекомых переданы и испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" для идентификации и подготовки заключения. В результате проведенной специалистами лаборатории энтомологической экспертизы получено подтверждение того, что все собранные экземпляры имаго и куколок златок относятся к карантинному виду –узкотелой ясеневой изумрудной златке.

В управлении Россельхознадзора поясняют, что активное распространение этого вредителя на острове приводит к массовому усыханию и гибели ясеня. Изучение причин этого началось в октябре 2018 года - уже тогда на острове начали погибать деревья. Между тем, изумрудная златка, как следует из открытых источников, способна уничтожить ясеневые леса на корню. Такие печальные примеры в истории уже были. Так, в 2013 году в штате Мичиган в США погибли 99% ясеневых лесов из-за этого вредителя. В 2004 году жук-убийца был обнаружен в Москве и за следующие десять лет уничтожил большую часть ясеней на московских улицах и парках.

Однако, несмотря на введение карантина, с острова Сарпинский продолжали вывозить лес. "Высота 102" проводила расследование данных фактов , которые подтверждались.

Специалисты поясняют, что бороться с изумрудной златкой крайне сложно. Один из действенных способов – вырубка зараженного леса, однако полученную древесину и хворост необходимо сжигать, а пни срубленных деревьев обрабатывать химикатами.



