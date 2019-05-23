Волгоградский "Красный Октябрь" проверили немецкие аудиторы

Экономика 23.05.2019 13:47
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23.05.2019 13:47
Завод "Красный Октябрь" прошел проверку аудиторов немецкой экспертной организации ТЮФ ЗЮД. Как сообщили ИА "Высота 102" по итогам визита в пресс-службе предприятия, в очередной раз "Красный Октябрь" подтвердил соответствие всем требованиям, предъявляемым на международном уровне к системам менеджмента качества и экологического управления. Это позволит волгоградскому металлургическому гиганту сохранить и упрочить свои позиции на внешнем рынке спецсталей и качественного металлопроката.
На протяжении десятков лет "Красный Октябрь" сохраняет за собой репутацию надежного поставщика высококачественных сталей. Поддерживать этот статус позволяет ежегодный аудит, в том числе проводимый специалистами международных организаций. Проверку проводили эксперты официального представительства ТЮФ ЗЮД в странах ЕАЭС – ООО "ТМС РУС".
"Мы остались под впечатлением от высокого уровня проделанной работы, – рассказал ведущий аудитор систем менеджмента ООО "ТМС РУС" Дмитрий Панкратов. – Мы посещаем "Красный Октябрь" ежегодно, наблюдаем за работой предприятия в течение длительного времени и видим, какие изменения и улучшения происходят сейчас. В этот визит участники нашей делегации были очень приятно удивлены переменами в кадровой политике: активно замещаются вакантные должности, возвращаются на работу высококвалифицированные специалисты. Кроме того, впервые за долгие годы занялись ремонтом зданий, сооружений, бытовых комплексов, продолжается работа над установкой системы сухой газоочистки в ЭСПЦ-2".
Сертификат о соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001 выдается на три года, но в 2020 и 2021 годах эксперты вновь посетят "Красный Октябрь" для промежуточного контроля.
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