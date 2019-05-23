



Передано в суд уголовное дело жителя Волгограда, подозреваемого в вандализме. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД по региону, по данным следствия, ночью 16 марта мужчина мелом и черным маркером написал на стене и двери офиса местного отделения ЛДПР, а также на припаркованном рядом служебном автомобиле, нецензурные выражения, и сделал неприличные рисунки. Вместе с молодым человеком были и двое его знакомых. Они пытались его остановить, но это удалось не сразу. Когда они все же отобрали у мужчины мел и маркер, то разошлись по домам.

Было возбуждено уголовное дело по статье “Вандализм, то есть осквернение зданий”.

Когда “художника” нашли он признался, что на этот поступок его толкнуло неприязненное отношение к нынешнему руководителю регионального отделения партии. Сейчас волгоградцу грозит арест сроком до 3 месяцев.

Напомним, что это происшествие получило широкий общественный резонанс. Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, выступая в Волгоградской областной думе парламентском часе сообщил, что лично курировал расследование. После раскрытия преступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский прислал благодарственное письмо Александру Кравченко. Он поблагодарил занимавшихся расследованием полицейских. С предложением о поощрении стражей порядка выступили и депутаты облдумы.