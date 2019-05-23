Спорт 22.05.2019 14:19
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22.05.2019 14:19
Несколько муниципальных помещений и зданий сегодня по решению Волгоградской гордумы переданы в безвозмездное пользование на 5 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», один из объектов расположен в Советском районе по ул. 35-й Гвардейской,4. Помещение площадью около 660 квадратных метров переходит в ведение «Центрального спортивного клуба армии», принадлежащего Министерству обороны РФ.
В прошлом по этому адресу располагалась детско-юношеская спортивная школа. В последнее время помещение пустовало, поэтому власти города намеревались его продать. Как пояснил заместитель председателя гордумы, депутат по Советскому избирательному округу №13 Андрей Гимбатов, по просьбе местных жителей этот объект исключили из плана приватизации. Люди опасались, что у них под окнами может открыться очередное увеселительное заведение или магазин. «Городская дума пошла на встречу гражданам. Теперь мы рассчитываем, что до конца года в Советском районе появятся спортивные секции для молодежи. В частности, ЦСКА планирует открыть залы борьбы и бокса», - пояснил Андрей Гимбатов.
Дом №4 по улице 35-ая Гвардейская расположен в центре Советского района и окружен плотным массивом жилых строений. «Советский район в последние годы динамично развивается и активно застраивается. Поэтому нет сомнений в том, что спортзал будет пользоваться большой популярностью среди местных жителей», - считает народный избранник.
Еще три объекта муниципальной собственности, которые гордума передала в безвозмездное пользование, расположены в Дзержинском районе. Так, в ближайшие годы содержать и благоустраивать пруд возле жилого комплекса «Бейкер-Стрит» будет некоммерческая организация «Квартал». Эту структуру создала компания, которая строила ЖК и благоустраивала пруд.
Еще несколько объектов, которые длительное время были пустыми, безвозмездно переданы в пользование полиции. В здании по ул. Краснополянская, 17а площадью 106 квадратных метров откроется отдел по вопросам трудовой миграции. По-соседству с этим строением находится региональный Центр содействия миграции Волгоградской области. На улице Домостроителей УМВД по Волгограду в двух муниципальных зданиях готовится обустроить открыть кинологический центр.
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