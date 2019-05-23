В Волгограде пенсионерка получила от лжеэлектриков вместо компенсации "фантики"





Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Ворошиловского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что ее обманула женщина, представившаяся сотрудником "Энергосбыта". Незнакомка сообщила, что пенсионерке положена компенсация за переплату за электроэнергию в сумме 500 рублей, но у нее имеется только 5000 купюра. Доверчивая пенсионерка принесла сдачу, а также обменяла еще одну купюру достоинством 5000 рублей на более мелкие купюры. На следующий день, когда пенсионерка пришла в магазин и пыталась расплатиться этими деньгами, ей сообщили, что вместо двух пятитысячных банкнот ей дали сувенирные купюры. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



