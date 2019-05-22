В Волгоградской области пройден пик скудного половодья





Между тем, жители Волго-Ахтубинской поймы переживают, что это лето окажется безводным. Так, хотя вода и прибыла в озера и ерики, однако после окончания периода максимальных сбросов на Волжской ГЭС она стала стремительно уходить.

Весеннее обводнение Волго-Ахтубинской поймы в усиленном режиме прекращено. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу РусГидро, на Волжской ГЭС закрыты затворы водосбросной плотины, пропуск воды производится только через гидроагрегаты. С 22 мая станция устанавливает расход воды на уровне 5 000 м3/с. Со среднесуточным расходом воды около 25 000 м3/с Волжская ГЭС работала лишь с 3 по 7 мая, следуя указаниям Федерального агентства водных ресурсов. Таким образом, не выполнена так называемая сельскохозяйственная полка. В РусГидро отмечают, что половодье в бассейне Волги проходит в условиях пониженной водности. Сейчас пик паводка уже пройден. В апреле приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 69% от среднемноголетних значений. По имеющимся прогнозам, в мае приток будет в среднем меньше на треть, несмотря на то, что запасы воды в снежном покрове на начало половодья были на уровне нормы.