В Волгограде погибла еще одна сбежавшая с острова Сарпинского косуля

Экология 17.05.2019 11:16
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17.05.2019 11:16
Мертвое животное на этот раз нашли в Ворошиловском районе на улице Грушевская. Как уточнили ИА "Высота 102" в облкомприроды, тело косули передано ветеринарам для исследования на наличие опасных заболеваний. Отметим, что за эту неделю это уже второй случай обнаружения диких животных в городской среде. В начале недели молодая косуля врезалась в забор детского сада в Кировском районе Волгограда и погибла. Ветеринарные врачи установили, что животное было здорово.
Специалисты облкомприроды пояснили, что случаи, когда косули уходят с острова Сарпинский в город, периодически в Волгограде случаются. Были они и в прошлом году, но в этом их больше потому, что в регионе зафиксировано увеличение популяции этого вида животных на 600 особей. Сейчас в Волгоградской области зафиксировано 9045 косуль, много их на острове Сарпинский.
Фото: ВК-группа "Жесть Волгограда MAXIMUM POWER"
"Из-за роста популяции и паводка, существенно сузившего территорию обитания, особи, появившиеся на свет в прошлом году, вынуждены уходить на другие территории. Они переплывают Волгу, попадают в непривычную городскую среду, где, к сожалению, погибают от усталости, стресса и несчастных случаев", - пояснили "Высоте 102" в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Однако, как заметили специалисты, бывают истории и со счастливым концом. Так, в прошлом году удалось спасти косулю, которая уплыла с острова в Волгоград в поисках новой территории обитания.
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