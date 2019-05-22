Аудиторы КСП Волгоградской области показали свои внушительные доходы





6,4 млн рублей составил самый высокий доход аудитора КСП Волгоградской области среди коллег. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларации о доходах сотрудников контрольно-ревизионного органа, самый высокий доход получила Елена Пузикова, продавшая квартиру площадью 79 квадратных метров. Председатель палаты Игорь Дьяченко отчитался о 2,5 млн рублей доходов. Самый низкий финансовый показатель среди аудиторов КСП области у Михаила Татаринцева, некогда возглавлявшего финансовый блок мэрии Волгограда, – 2 млн 149 тысяч рублей, то есть порядка 180 тысяч рублей в месяц.

Зампредседателя контрольно-счетной палаты региона Лариса Горгоцкая заработала в прошлом году почти 3,3 млн рублей. В ее собственности (индивидуальной и совместной) – два земельных участка, жилой дом площадью 176 квадратных метров и полквартиры размером 88 квадратных метров.

КСП Волгоградской области следит за эффективностью, целевым использованием бюджетных средств, а также исполнением органами власти налогового и бюджетного законодательства.



