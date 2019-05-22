ВТЗ проводит конкурс на лучший дизайн-проект здания

Экономика 16.05.2019 13:02
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16.05.2019 13:02
Волжский трубный завод, входящий в состав Трубной металлургической компании, предлагает творчески мыслящей молодежи принять участие в конкурсе на лучшую концепцию дизайн-проекта здания Службы экологии, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«Может быть именно вам удастся сделать самый оригинальный и технологичный проект, и по нему на ВТЗ в самое ближайшее время будет построено красивейшее здание, — обращается к претендентам компания. — Кроме того, победители конкурса получат денежные призы».
Материалы принимаются на бумажном носителе по адресу г. Волжский, улица 7-я Автодорога, д. 6 или в электронном виде на электронный адрес [email protected]
Требования к работе размещены на официальном сайте ВТЗ.
Телефоны организаторов конкурса: (8443) 55-11-28, 89044121300
Дата окончания приема материалов – 15 июня 2019 г.
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