В Волгоградской области 3-летняя девочка погибла в сливной яме





Следственные органы проводят проверку по факту гибели трехлетней девочки в Михайловском районе. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, трагедия произошла накануне вечером в хуторе Сухов-2. Девочка погибла, упав в сливную яму во дворе собственного домовладения.

По предварительным данным, она самостоятельно вышла во двор, где наступила на кусок шифера, которым, как оказалось, была прикрыта полутораметровая сливная яма, наполовину заполненная жидкостью. В это время мать ребенка была занята домашними делами. Женщина заметила отсутствие дочери буквально через 10 минут, но было уже поздно – девочка погибла. Известно, что семья многодетная. В ней воспитывалось пятеро детей, четверо из которых - несовершеннолетние.