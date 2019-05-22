В Волгограде экс-сотрудницу центра соцзащиты осудили за кражу пособий на 4 млн рублей





В Волгограде облсуд оставил в силе приговор бывшему специалисту Центра социальной защиты населения Любови Аганиной и ее знакомому Александру Колядину за хищение путем обмана более 4 миллионов рублей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, деньги предназначались на выплату социальных пособий.

Кировский райсуд приговорил Аганину к 4 годам колонии общего режима, а ее пособник получил 3,5 года колонии. Также женщине дали отсрочку исполнения приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Присвоением средств они занимались в 2016-2017 годах. Аганина, используя анкетные данные случайных горожан, вносила в базу данных сведения о том, что у них якобы есть несовершеннолетние дети. Затем она незаконно назначала “нуждающимся семьям” пособия, компенсации, субсидии и другие соцвыплаты. Колядин за вознаграждение искал людей, которые по его просьбе открывали на свое имя банковские счета и получали банковские карты. Карты они отдавали Колядину, а затем на них Аганина переводила деньги.