



Сцена, как будто из голливудского боевика, разыгралась на улицах Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в отделение полиции в Краснооктябрьском районе с просьбой о помощи обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что на него с ножом напал знакомый, когда они вместе выпивали. Ссора возникла из-за якобы имевшегося перед ним долга. Уходя от конфликта, потерпевший решил уехать. Однако по дороге, остановившись на АЗС, он увидел, что его распаленный выпивкой собутыльник приехал вслед за ним. Мужчина продолжил требовать возврата долга. А когда его товарищ попытался вновь уехать, дебошир с ножом в руках забрался на крышу машины потерпевшего, разбил лобовое стекло и несколько раз порезал руки потерпевшего. По горячим следам сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный житель Центрального района. Мужчина во всем сознался и рассказал, что пытался проучить своего друга из-за денежного долга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ - “Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью” и “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”.



