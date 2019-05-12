«Зимой и летом – одним цветом»: в частном секторе Волгограда не заканчивается мусорный коллапс









В частном секторе Краснооктябрьского района Волгограда главной героиней «фотосессий» для местных жителей уже какой месяц является контейнерная площадка, откуда вроде бы регоператор должен регулярно вывозить мусор, однако почему-то этого не делает. Как рассказали ИА «Высота 102» жители улиц Ульянова, Весенняя и других, заваленная мусором, сухими ветками площадка почти все время пребывает в одной поре – меняется только погодный пейзаж за мусорным контейнером – сначала была зима, потом – весна, теперь уже и зелень появилась, а с мусоркой ничего не изменилось.









По словам местных жителей, они устали звонить и направлять жалобы в ООО «Управление отходами-Волгоград». «Высота 102» уже сколько раз освещала наши проблемы, после выхода статей приезжали и убирали мусорку, потом все начиналось то же самое. Мы не понимаем – почему мы все время должны бороться за то, чтобы наша улица была чистой? Регоператор создал нам такие проблемы, о которых мы раньше не подозревали – мусор у нас еще в прошлом году вывозился регулярно. Теперь же – какой-то непроходящий кошмар, причем регоператора даже никто не наказывает», - возмущаются горожане. По их словам, регоператор также открестился и от обязанности убирать охапки веток рядом с мусорным контейнером. «Интересно, а кто же это будет делать, если не он? Или в ООО «Управление отходами-Волгоград» выбирают, что им возить, а что – не вывозить? Они за весь мусор ответственны, пусть выполняют свою работу», - требуют волгоградцы.









Напомним, ИА "Высота 102" посвятило уже несколько публикаций о ситуации с нерегулярным вывозом мусора на этих улицах. Уверены, что на эти вопиющие факты должны отреагировать природоохранные ведомства, а также госжилинспекция.



