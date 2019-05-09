От Сталинграда - до Великой Победы

Парад Победы в Волгограде сняли сверху (ФОТО)

От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:43
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09.05.2019 11:43



В Волгограде на площади Павших борцов закончился парад Победы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», главными зрителями действа стали ветераны, которые сидели в почетном первом ряду. За демонстрацией выправки и четких действий участников парада наблюдали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его замы, руководители силовых ведомств,  депутаты. Стоящие за ограждением зрители без конца снимали происходящее на телефоны. 


В параде приняли участие более полутора тысяч человек - солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, а также курсанты академии МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, УФСИН, отделения казачьего войска Донского, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, военно-патриотические клубы регионального отделения ДОССАФ России и отряды «Юнармия». Участники пеших колонн были одеты в современные комплекты боевого снаряжения «Ратник» с автоматами АК-74 и в форме пехотинцев, летчиков, моряков времен ВОВ.


В парадном строю прошли  знаменные группы с флагом Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации,  роты почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил.


Вышла на площадь Павших борцов и военная техника. Волгоградцы увидели  реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а так же ретротехнику военных лет. Возглавил колонну по традиции легендарный танк Т-34.


Оркестр Волгоградского гарнизона играл мелодии известных песен и вальсов. 
























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