У собственника недостроя изъяли полученную хитростью землю в центре Фролово

В Волгоградской области возвращен в муниципальную собственность из чужого незаконного владения земельный участок в центре города Фролово, сообщили V102.RU в прокуратуре региона.

В ходе проверки требований земельного законодательства было установлено, что гражданин по фамилии Озерин приобрел право собственности на земельный участок по договору купли-продажи, который был заключен на основании судебного решения в льготном порядке без проведения торгов как с собственником объекта недвижимости на этом участке.

Площадь спорного земельного участка с разрешенным видом использования «магазины» составляет 284 кв.м. На этой земле, как выяснили прокуроры, был только фундамент недостроенного здания, собственником которого и был гражданин Озерин. Суд этого не учел при рассмотрения вопроса о передачи земли в собственность.

Межрайонная прокуратура обратилась во Фроловский городской суд с исковым заявлением о признании сделки по продаже земельного участка недействительной, однако в этом было отказано. Тогда решение было оспорено в апелляционном порядке. По делу было вынесено новое решение - об истребовании из незаконного владения в муниципальную собственность спорного земельного участка.