Под Волгоградом в массовом ДТП погибла пассажирка мопеда

Происшествия 14.05.2025 20:34
0
14.05.2025 20:34
В Среднеахтубинском районе в массовом ДТП погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 14 мая, в 15-40 ч. в поселке Куйбышев с участием маршрутки №111, иномарки и мопеда.
- Hyundai двигался со стороны Суходола в сторону Куйбышева и при выполнении обгона столкнулся с мопедом, который следовал в попутном направлении. От удара мопед отбросило на припаркованную «ГАЗель» и световую опору. Водители иномарки и мопеда доставлены в больницу. К сожалению, пассажирка двухколесного транспортного средства скончалась, - рассказали в ведомстве.Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Сражение двух волгоградцев возле дороги и на ней засняли видеокамеры14.05.2025 15:30
Происшествия 14.05.2025 15:30
Появилось видео с предполагаемым виновником огненного ДТП в центре Волгограда14.05.2025 11:20
Происшествия 14.05.2025 11:20
Опубликовано видео момента ДТП с горящей «буханкой» в Волгограде14.05.2025 10:51
Происшествия 14.05.2025 10:51
В центре Волгограда в ДТП с тремя авто выгорела «буханка» из Тверской области14.05.2025 10:22
Происшествия 14.05.2025 10:22
В центре Волгограда на проспекте Ленина после ДТП выгорел автомобиль14.05.2025 09:56
Происшествия 14.05.2025 09:56
В Волгограде снова вспыхнула свалка-«должница» возле СНТ13.05.2025 13:30
Происшествия 13.05.2025 13:30
«Всё село об этом говорит»: в Волгограде спасают ребенка из Калмыкии, пострадавшего от падения футбольных ворот13.05.2025 10:50
Происшествия 13.05.2025 10:50
Под Волгоградом скончалась пострадавшая в ДТП у автосервиса на Зеленом13.05.2025 09:11
Происшествия 13.05.2025 09:11
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской области13.05.2025 08:59
Происшествия 13.05.2025 08:59
Пропавшего 5 мая пенсионера нашли мертвым на берегу реки под Волгоградом12.05.2025 20:30
Происшествия 12.05.2025 20:30
На видео попал наезд самокатчиков на женщину в Волжском12.05.2025 19:43
Происшествия 12.05.2025 19:43
Появилось видео тарана «Жигулями» пункта Яндекс Маркета в Волгограде12.05.2025 17:12
Происшествия 12.05.2025 17:12
Опубликовано видео жуткого наезда на «ГАЗель» и людей под Волгоградом12.05.2025 13:52
Происшествия 12.05.2025 13:52
Работник горевшего в Волгограде автосервиса получил ожоги12.05.2025 13:45
Происшествия 12.05.2025 13:45
«Слава Богу, дети не пострадали»: в Волгограде семья участника СВО лишилась жилья11.05.2025 21:23
Происшествия 11.05.2025 21:23