Происшествия

Под Волгоградом в массовом ДТП погибла пассажирка мопеда

Происшествия 14.05.2025 20:34
0
14.05.2025 20:34




В Среднеахтубинском районе в массовом ДТП погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 14 мая, в 15-40 ч. в поселке Куйбышев с участием маршрутки №111, иномарки и мопеда.
- Hyundai двигался со стороны Суходола в сторону Куйбышева и при выполнении обгона столкнулся с мопедом, который следовал в попутном направлении. От удара мопед отбросило на припаркованную «ГАЗель» и световую опору. Водители иномарки и мопеда доставлены в больницу. К сожалению, пассажирка двухколесного транспортного средства скончалась, - рассказали в ведомстве.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.05.2025 15:30
Происшествия 14.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2025 11:20
Происшествия 14.05.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2025 10:51
Происшествия 14.05.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2025 10:22
Происшествия 14.05.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2025 09:56
Происшествия 14.05.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2025 13:30
Происшествия 13.05.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2025 10:50
Происшествия 13.05.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2025 09:11
Происшествия 13.05.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2025 08:59
Происшествия 13.05.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2025 20:30
Происшествия 12.05.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2025 19:43
Происшествия 12.05.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2025 17:12
Происшествия 12.05.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2025 13:52
Происшествия 12.05.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2025 13:45
Происшествия 12.05.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2025 21:23
Происшествия 11.05.2025 21:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:51
Облом вышел: аферисты зря потратили время на волгоградских выпускниковСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде бензин подорожал на 1 копейкуСмотреть фотографии
21:21
Врачи спасли переломанную в ДТП 20-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде встретились метеорологи России и БеларусиСмотреть фотографии
20:50
«Одни пеньки да коряги»: волгоградцы бьют тревогу из-за состояния заброшенного дендрарияСмотреть фотографии
20:34
Под Волгоградом в массовом ДТП погибла пассажирка мопедаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
В Волгограде выступят чемпионы мира и Европы по пляжному волейболуСмотреть фотографии
19:32
Под Волгоградом фермера уличили в создании свалки площадью 2025 кв. метровСмотреть фотографии
18:41
Волгоградка, сломавшая ногу во время упражнения на ягодицы, обвинила во всем тренераСмотреть фотографии
17:59
«Так можно издеваться?»: в Волгограде пациента с переломом вынудили скакать до таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
У собственника недостроя изъяли полученную хитростью землю в центре ФроловоСмотреть фотографии
17:16
Волгоградское МЧС предупредило о заморозках до -1ºСмотреть фотографии
16:29
Турпоток в Волгоградской области вырос на 8% на майские праздникиСмотреть фотографии
16:15
«Пускают пыль в глаза?»: селяне Волгоградской области просят проверить работу ФАПСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом чиновники осилили новый водовод для больных и здоровыхСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом в акватории Волги обнаружены выбросы мазутаСмотреть фотографии
15:30
Сражение двух волгоградцев возле дороги и на ней засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Скончался известный российский краевед и географ Александр ЯрковСмотреть фотографии
15:05
Локализация такси может ударить по карманам волгоградцевСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцу грозит срок за взятку судебному приставуСмотреть фотографии
14:24
Смерть двух маленьких сестер в Саратове: в убийстве заподозрили матьСмотреть фотографии
14:16
Остров Сарпинский в Волгограде остался без светаСмотреть фотографии
14:13
Мизулина пожаловалась в полицию на угрозы терактов в школах КамышинаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцы потратили на перекусы в кафе и столовых 10 млрд рублейСмотреть фотографии
13:31
Ледяной ураган за час остудил Волгоград на 10 градусовСмотреть фотографии
13:28
Волгоградец прижарил на плите лицо бывшей из-за отказаСмотреть фотографии
13:13
Власти Камышина провели незаконный конкурс на перевозки пассажировСмотреть фотографии
13:08
101-летний участник Курской битвы скончался в УрюпинскеСмотреть фотографии
13:00
Уверенный шаг в будущее: в Котельниково прошел первый семейный фестиваль ПрофФестСмотреть фотографии
12:33
«Лет 10 назад вода бы никуда не зашла»: Бочаров оценил наполняемость Волго-Ахтубинской в условиях маловодьяСмотреть фотографии
 