



Полвека назад в центре Волгограда открылось здание международных телефонных линий. Его главным символом, сохранившимся на улице Мира и по сей день, стала знаменитая «телефонная» стена – живое напоминание о тех временах, когда для звонка в другой город нужно было идти на станцию и ждать приглашения телефонистки. О необычных деталях композиции, его прошлом и настоящем – в материале ИА «Высота102».

- Я прохожу мимо этой стены и будто бы встречаюсь с папой, - говорит дочь известного художника-монументалиста Евгения Обухова Елена Косович. – Работа выполнена из металла, но я чувствую тепло рук, ведь она изготовлена полностью вручную!





После получения госзаказа идеи оформления здания в центре города предлагали несколько художников-монументалистов. Однако волгоградский худсовет утвердил работу Евгения Обухова.

- Папа очень увлекался металлом, и в его мастерской до сих пор сохранились инструменты, которые называются чеканами. Раньше я думала, что их можно где-то купить. На самом деле каждый из них был изготовлен на заводе по его индивидуальному заказу, - рассказывает Елена.





Внешне объемную стену профессионалы назовут едва ли не ювелирной. Работа и впрямь требовала твёрдой профессиональной руки - при выколачивании рисунка лист металла мог порваться или деформироваться.





- Папа рассказывал, что на один такой квадрат уходило не меньше трех дней, - продолжает дочь художника. – В этой работе я действительно вижу его руку, ведь он предлагал монументально-декоративное решение стены, сливающейся с фасадом здания как единое целое.





С годами композиция в центре города стала поистине ностальгической. И каждый видит в ней что-то свое. Кто-то вспоминает телефоны с диском для набора, а у кого-то в памяти оживает поход на телефонную станцию и ожидания разговора с близким человеком. Для Елены Обуховой она и вовсе стала личной историей.





- Многие говорят, что на стене изображены телефонистки. А я вглядываюсь в их лица и вижу очертания мамы или себя. Вот, например, девочка с бантиками. Мне кажется, что это именно я – девчонка-третьеклассница, - говорит Елена. – Кстати, номер телефона, выколоченный на одном из квадратов, вполне реален. По нему можно было позвонить в папину мастерскую. Сочетаясь в одно целое, все эти детали доставляют мне большую радость. Когда фасад здания затянули в строительные леса, а часть стены разобрали, у меня защемило сердце. Знакомые звонили по очереди: «Лена, работу твоего папы убирают». Я боялась, что еще один объект, ставший по-настоящему популярным и у жителей, и туристов, уходит навсегда. Но, к счастью, все осталось на своих местах. После реконструкции детали панно аккуратно водрузили на место, и это не может не радовать. Я не хочу обидеть современных мастеров, но все же среди нынешних интерьеров много ширпотреба. Тогда же художники украшали город поистине монументально. И такие работы, связывающие город с его прошлым, нужно в любом случае сохранять.

Фото Геннадия Гуляева