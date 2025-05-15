Половина волгоградцев поддерживает замену депутатов ИИ

Общество 15.05.2025 08:46
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15.05.2025 08:46
Каждый второй житель Волгограда считает, что чиновников и депутатов можно заменить искусственным интеллектом. Таковы итоги необычного опроса, проведенного SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Волгограда, передает V102.RU.
Сегодня 54% волгоградцев положительно относятся к тому, что законотворцев начнет вытеснять ИИ (22% — однозначно позитивно, а 32% — скорее позитивно). Сторонники этой идеи уверены, что «это шаг к прямой электронной демократии». Однако 46% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами (19% настроены категорически отрицательно, еще 27% — скорее отрицательно).
Мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ. Среди волгоградцев до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди горожан 35—45 лет — замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.
К слову, мнения большинства опрошенных волгоградцев придерживается и министр цифрового развития России Максут Шадаев, который заявил, что ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих. Среди аргументов сторонников этой идеи – снижение уровня коррупции. Но те, кто против, считают, что технологии пока не готовы полностью заменить человека.
Фото V102.RU (архив)
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