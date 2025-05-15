Минздрав планирует рассекретить состав вредных веществ в сигаретах





В Минздраве предложили запретить скрывать компаниям наличие вредных веществ в табачных изделиях под видом коммерческой тайны. Как сообщает V102.RU, законопроект появился 14 мая на портале проектов нормативно правовых актов.

- Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления, - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, закон направлен на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия жителей страны.