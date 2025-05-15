Федеральные новости

Минздрав планирует рассекретить состав вредных веществ в сигаретах

Федеральные новости 15.05.2025 06:02
0
15.05.2025 06:02


В Минздраве предложили запретить скрывать компаниям наличие вредных веществ в табачных изделиях под видом коммерческой тайны. Как сообщает V102.RU, законопроект появился 14 мая на портале проектов нормативно правовых актов. 

- Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления, - говорится в пояснительной записке. 

По мнению авторов, закон направлен на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия жителей страны. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
14.05.2025 14:24
Федеральные новости 14.05.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 06:45
Федеральные новости 14.05.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 21:20
Федеральные новости 13.05.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 15:22
Федеральные новости 13.05.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.05.2025 12:16
Федеральные новости 12.05.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2025 06:52
Федеральные новости 11.05.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.05.2025 11:43
Федеральные новости 09.05.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2025 11:14
Федеральные новости 06.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 15:30
Федеральные новости 03.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 12:32
Федеральные новости 03.05.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 11:32
Федеральные новости 03.05.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 09:47
Федеральные новости 03.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.04.2025 18:42
Федеральные новости 30.04.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.04.2025 13:44
Федеральные новости 30.04.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2025 15:24
Федеральные новости 29.04.2025 15:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:10
Цены на картофель и капусту взлетели в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:02
Минздрав планирует рассекретить состав вредных веществ в сигаретахСмотреть фотографии
21:51
Облом вышел: аферисты зря потратили время на волгоградских выпускниковСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде бензин подорожал на 1 копейкуСмотреть фотографии
21:21
Врачи спасли переломанную в ДТП 20-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде встретились метеорологи России и БеларусиСмотреть фотографии
20:50
«Одни пеньки да коряги»: волгоградцы бьют тревогу из-за состояния заброшенного дендрарияСмотреть фотографии
20:34
Под Волгоградом в массовом ДТП погибла пассажирка мопедаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
В Волгограде выступят чемпионы мира и Европы по пляжному волейболуСмотреть фотографии
19:32
Под Волгоградом фермера уличили в создании свалки площадью 2025 кв. метровСмотреть фотографии
18:41
Волгоградка, сломавшая ногу во время упражнения на ягодицы, обвинила во всем тренераСмотреть фотографии
17:59
«Так можно издеваться?»: в Волгограде пациента с переломом вынудили скакать до таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
У собственника недостроя изъяли полученную хитростью землю в центре ФроловоСмотреть фотографии
17:16
Волгоградское МЧС предупредило о заморозках до -1ºСмотреть фотографии
16:29
Турпоток в Волгоградской области вырос на 8% на майские праздникиСмотреть фотографии
16:15
«Пускают пыль в глаза?»: селяне Волгоградской области просят проверить работу ФАПСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом чиновники осилили новый водовод для больных и здоровыхСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом в акватории Волги обнаружены выбросы мазутаСмотреть фотографии
15:30
Сражение двух волгоградцев возле дороги и на ней засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Скончался известный российский краевед и географ Александр ЯрковСмотреть фотографии
15:05
Локализация такси может ударить по карманам волгоградцевСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцу грозит срок за взятку судебному приставуСмотреть фотографии
14:24
Смерть двух маленьких сестер в Саратове: в убийстве заподозрили матьСмотреть фотографии
14:16
Остров Сарпинский в Волгограде остался без светаСмотреть фотографии
14:13
Мизулина пожаловалась в полицию на угрозы терактов в школах КамышинаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцы потратили на перекусы в кафе и столовых 10 млрд рублейСмотреть фотографии
13:31
Ледяной ураган за час остудил Волгоград на 10 градусовСмотреть фотографии
13:28
Волгоградец прижарил на плите лицо бывшей из-за отказаСмотреть фотографии
13:13
Власти Камышина провели незаконный конкурс на перевозки пассажировСмотреть фотографии
13:08
101-летний участник Курской битвы скончался в УрюпинскеСмотреть фотографии
 