Волгоградское МЧС предупредило о заморозках до -1º

В ночь на 15 мая в районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-1,0º. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС, понижение температуры прогнозируется во второй половине ночи и утром 15 мая.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодня, 14 мая, в Волгограде резко похолодало. В течение сорока минут днем температура упала с 20 до 10 градусов тепла. Кроме того, налетел ледяной ветер с порывами до 15 метров в секунду. Однако уже к вечеру текущего дня в городе-герое снова распогодилось.

Днем 15 мая синоптики прогнозируют в Волгограде слабый юго-западный ветер и повышение температуры до +22 градусов. По области в отдельных районах в четверг возможны небольшие дожди.

Фото V102.RU (архив)