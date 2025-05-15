В Горсад возвращают аттракцион, по которому тосковали волгоградцы

Огромные опоры из высокопрочной стали установили в Горсаду Волгограда. Как сообщает V102.RU, в скором времени на эту конструкцию водрузят новое колесо обозрения высотой с 19-этажный дом.





Напомним, что к монтажу опор рабочие приступили в середине апреля этого года. Высота колеса обозрения составит 57,5 метра. Появится оно в рамках соглашения, заключенного мэрией с неким инвестором, которого администрация Волгограда тщательно скрывает от СМИ.





Отметим, что колесо обозрения будет находиться в нескольких метрах от установленной в прошлом году скульптуры «Вперед и вверх!». Средства на этот бронзовый монумент, символизирующий тернистый путь к мечте, выделили местные предприниматели, увлекающиеся альпинизмом.





В администрации Волгограда ранее сообщали, что изготовлением колеса обозрения занимаются отечественные предприятия. Новый аттракцион монтируют на благоустроенной территории на улице Глубокоовражной. Рабочие уложили здесь тротуарную плитку, высадили новые деревья и кустарники, оборудовали современные системы полива и освещения.

Напомним, что прежнее колесо обозрения, которое располагалось в Горсаду в непосредственной близости с нынешним кукольным театром, было продано в 202 году на радость детям из другого региона России. Причиной стало разорение владельца аттракциона в результате коронавирусных ограничений – радовавший поколения волгоградцев аттракцион в один момент перестал быть нужным. На протяжении четырех лет жители Волгограда сожалели о расставании с главной достопримечательностью самого уютного в городе парка.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU