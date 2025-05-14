Спорт

В Волгограде выступят чемпионы мира и Европы по пляжному волейболу

Спорт 14.05.2025 19:55
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14.05.2025 19:55


В Волгограде завтра, 15 мая, на песчаных кортах «Динамо» стартует первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Крупнейшие национальные соревнования, которые завершатся финальными поединками 18 мая, пройдут в городе-герое третий год подряд. Сегодня, 14 мая, состоялась пресс-конференция, на которой президент областной федерации волейбола Николай Стасюк анонсировал предстоящий тур чемпионата страны по пляжному волейболу, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, хозяева на домашних соревнованиях будут представлены четырьмя парами участников: Валерий Дурнин и Артем Девятов, Сергей Исаков и Никита Попов, Павел Шалатов и Иван Сарычев у мужчин и дуэт из команды «Волжаночка»: Кристина Лянник и Юлия Глянцева у девушек.

Николай Стасюк отметил, что в Волгоград приедут титулованные «пляжники». 

- Всероссийская федерация волейбола высоко оценила проведение чемпионата страны в Волгограде в прошлых сезонах. Сейчас здесь выступят чемпионы мира и Европы. Вся элита. Принимают участие в турнире 60 мужских и женских команд. В четверг начинается тур, в воскресенье пройдут финалы. Думаю, туда выйдут чемпионы мира. На «Динамо» построены шесть площадок. Условия комфортные. Очень удобное расположение. Спортсмены приезжают на вокзал - рядом гостиница и стадион, - заявил руководитель «Волжаночки-ГРАСС».

Николай Стасюк также рассказал о развитии пляжного волейбола в нашем регионе.

- В пляжном волейболе всего два игрока в команде, а в классическом — по шесть. Все лето дети тренируются на «Динамо». Чтобы сделать школу по пляжному волейболу - нужны помещения с песком. У нас их нет. В холодное время года нам негде тренировать ребят. Переход с зала на песок вызывает у спортсменов трудности. Мы работаем над улучшением ситуации в этом направлении, - подчеркнул президент Волгоградской областной федерации волейбола.

15 мая на стадионе «Динамо» пройдет квалификация чемпионата России. Затем состоятся поединки группового этапа и плей-офф, который завершится решающими играми за медали 18 мая.

Фото: V102.RU (архив) 

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