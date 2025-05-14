В Волгограде выступят чемпионы мира и Европы по пляжному волейболу

В Волгограде завтра, 15 мая, на песчаных кортах «Динамо» стартует первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Крупнейшие национальные соревнования, которые завершатся финальными поединками 18 мая, пройдут в городе-герое третий год подряд. Сегодня, 14 мая, состоялась пресс-конференция, на которой президент областной федерации волейбола Николай Стасюк анонсировал предстоящий тур чемпионата страны по пляжному волейболу, сообщает ИА «Высота 102».
Отметим, хозяева на домашних соревнованиях будут представлены четырьмя парами участников: Валерий Дурнин и Артем Девятов, Сергей Исаков и Никита Попов, Павел Шалатов и Иван Сарычев у мужчин и дуэт из команды «Волжаночка»: Кристина Лянник и Юлия Глянцева у девушек.
Николай Стасюк отметил, что в Волгоград приедут титулованные «пляжники».
Николай Стасюк также рассказал о развитии пляжного волейбола в нашем регионе.
15 мая на стадионе «Динамо» пройдет квалификация чемпионата России. Затем состоятся поединки группового этапа и плей-офф, который завершится решающими играми за медали 18 мая.
Фото: V102.RU (архив)