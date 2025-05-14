Общество

Врачи спасли переломанную в ДТП 20-летнюю волгоградку

Общество 14.05.2025 21:21
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14.05.2025 21:21


Врачи-травматологи отделения сочетанной травмы 25-й больницы спасли девушку после аварии. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, в начале марта пассажирка автомобиля попала в серьезное ДТП. В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом бедра со смещением и переломом тазовых костей. 
Такие травмы сопровождаются обильным кровотечением – пациент теряет до полутора литров крови, травматическим шоком. Риск для жизни значительно увеличивается. К счастью, состояние девушки удалось стабилизировать. Однако тяжелые травмы опорно-двигательного аппарата грозили девушке потерей подвижности. 



Врачи на первой стадии лечения применили метод скелетного вытяжения, соединяя отломки бедренной кости, которые заходили друг за друга на расстоянии 11 сантиметров.  И только после этого провели операцию на бедренной кости и внедрили в кость шифт, закрепив его специальными винтами. Все это удалось сделать без травматичного разреза, который зачастую приводит к серьезной кровопотере и риску инфицирования. 
После операции пациентка была переведена в реанимационное отделение под наблюдение медиков, а потом - в палату, где уже начала проходить занятия с инструктором ЛФК. Прогноз лечащий врач девушки ортопед, травматолог Петр Ершов  дает благоприятный, уже через пару месяцев девушка сможет передвигаться самостоятельно с опорой.
Фото облздрав 34 t.me

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