Врачи спасли переломанную в ДТП 20-летнюю волгоградку





Врачи-травматологи отделения сочетанной травмы 25-й больницы спасли девушку после аварии. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, в начале марта пассажирка автомобиля попала в серьезное ДТП. В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом бедра со смещением и переломом тазовых костей. Врачи-травматологи отделения сочетанной травмы 25-й больницы спасли девушку после аварии. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, в начале марта пассажирка автомобиля попала в серьезное ДТП. В тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом бедра со смещением и переломом тазовых костей.

Такие травмы сопровождаются обильным кровотечением – пациент теряет до полутора литров крови, травматическим шоком. Риск для жизни значительно увеличивается. К счастью, состояние девушки удалось стабилизировать. Однако тяжелые травмы опорно-двигательного аппарата грозили девушке потерей подвижности. Такие травмы сопровождаются обильным кровотечением – пациент теряет до полутора литров крови, травматическим шоком. Риск для жизни значительно увеличивается. К счастью, состояние девушки удалось стабилизировать. Однако тяжелые травмы опорно-двигательного аппарата грозили девушке потерей подвижности.













Врачи на первой стадии лечения применили метод скелетного вытяжения, соединяя отломки бедренной кости, которые заходили друг за друга на расстоянии 11 сантиметров. И только после этого провели операцию на бедренной кости и внедрили в кость шифт, закрепив его специальными винтами. Все это удалось сделать без травматичного разреза, который зачастую приводит к серьезной кровопотере и риску инфицирования.

После операции пациентка была переведена в реанимационное отделение под наблюдение медиков, а потом - в палату, где уже начала проходить занятия с инструктором ЛФК. Прогноз лечащий врач девушки ортопед, травматолог Петр Ершов дает благоприятный, уже через пару месяцев девушка сможет передвигаться самостоятельно с опорой.

После операции пациентка была переведена в реанимационное отделение под наблюдение медиков, а потом - в палату, где уже начала проходить занятия с инструктором ЛФК. Прогноз лечащий врач девушки ортопед, травматолог Петр Ершов дает благоприятный, уже через пару месяцев девушка сможет передвигаться самостоятельно с опорой.

Фото облздрав 34 t.me

