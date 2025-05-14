«Так можно издеваться?»: в Волгограде пациента с переломом вынудили скакать до такси

Общество 14.05.2025 17:59
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14.05.2025 17:59
Возмущение волгоградцев вызвал ролик, снятый 13 мая около поликлиники №16 в Красноармейском районе Волгограда. Молодой парень с переломом ноги после посещения медучреждения вызвал такси, однако охранник отказался открывать шлагбаум для водителя.
По словам таксиста, охранник ссылался на запрет главного врача.
– При этом он прекрасно видел, что из поликлиники с трудом вышел человек с гипсом на ноге, – делится свидетель этих событий. – Ему надо было преодолеть расстояние в несколько десятков метров, и ему пришлось прыгать на одной ноге! При этом охранник невозмутимо курил и спокойно смотрел, как мучается человек. Там еще луж было полно, хорошо, что хоть не поскользнулся и в грязь не рухнул.
Происходящее не оставило равнодушными других людей, которые пришли на помощь молодому человеку с гипсом. Поддерживая, они помогли доскакать ему до машины.
Между тем, в соцсетях видеоролик с несчастным пациентом вызвал шквал обсуждения. Кто-то пытался защитить охранника, ссылаясь на необходимость соблюдения мер безопасности, но многих пользователей возмутило произошедшее. Парню с переломом даже советуют подать иск на медучреждение за унижение человеческого достоинства.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию, признали, что охранник допустил ошибку, не пропустив такси.
– Администрация медицинской организации дала задание начальнику службы охраны провести разъяснительную работу по этому поводу. Напоминаем дополнительно, что для маломобильных лиц предусмотрен специальный порядок въезда – при приближении к шлагбауму водитель автомобиля получает временный пропуск, позволяющий доехать непосредственно до входа в учреждение, – пояснили в облздраве.
Видео Подслушано Красноармейский VK.com
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