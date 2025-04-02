



В Тракторозаводском районе Волгограда развернулась семейная драма. Как сообщает ИА «Высота 102», счастливая, размеренная жизнь Павла и Елены Переходовых неожиданно обернулась трагедией. У главы семейства было диагностировано редкое генетическое заболевание, из-за которого у него начали отказывать конечности.

– У нас была обычная семья. Строили больше планы на будущее. Сначала в 2012 году родилась дочка Вика, затем сын в 2014 году сын Алексей, а в 2022 году – двое близнецов Артём и Александр. Муж очень любил нас, уделял семье много внимания. Мы постоянно куда-то ездили, то за грибами в лес, то просто на природу выезжали, путешествовали по соседним регионам, – вспоминает Елена.

Всё шло своим чередом. Семья росла, и в какой-то момент родители задумались о новой квартире. На семейном совете решено было взять ипотеку. Однако осенью 2022 года жизнь семьи пошла под откос.

Павел работал торговым менеджером, регулярно занимался спортом. В какой-то момент он почувствовал, что руки и ноги начинают неметь, вскоре появилась устойчивая слабость, на глазах начали истощаться мышцы.

– Мы сразу же обратились к врачам. В Волгограде нам был поставлен диагноз «поздняя прогрессирующая миопатия» – редкое генетическое заболевание. При этом в столь угрожающей форме оно проявляется в исключительных случаях и, как правило, в детском возрасте. Выписанное врачами лечение, к сожалению, никаких результатов не дало, – сетует женщина.

Летом 2023 года семья, чувствуя, что ситуация стремительно ухудшается, решилась обратиться за помощью в Москву.

– Мы мобилизовали все возможные ресурсы, потратили все имеющиеся сбережения. В результате мужа приняли в российском государственном научно-исследовательском институте неврологии. Там Павлу провели обследование, подтвердили диагноз, провели некоторые лечебные процедуры, массажи и выписали домой, в Волгоград, – добавила Елена.





По возвращении в родной город московские светила посоветовали раз в несколько месяцев проходить обследования и принимать выписанные лекарства. Однако состояние мужчины стремительно ухудшалось, и в итоге он умер. В результате волгоградка осталась одна без денег, с четырьмя детьми, ипотечным кредитом за квартиру.

Хоть немного смягчить удар помогла страховка. Квартира оформлена одновременно на обоих супругов, и за мужа выплаты покрывает страховая фирма. Но даже в такой ситуации женщина оказалась на грани выживания.

– У меня двойняшки ещё маленькие и постоянно болеют. Из-за этого я пока не могу никуда устроиться на работу. По сути, пока приходится жить за счёт пособий. Денег едва хватает, чтобы закрыть ипотеку и на еду. А ещё ведь нужно одежду ребятам покупать. Очень много средств у нас уходит на лечение. Вот буквально на днях потратила 10 тысяч рублей на лекарства для двойняшек, – отметила мать.

При этом рассчитывать волгоградке больше не на кого. Своих родителей она лишилась ещё в молодом возрасте. По ее словам, родственники по линии мужа участвовать в их жизни отказываются.





– Свекровь в открытую заявила, что рожать столько детей нас не просила, и это теперь моя проблема. При этом, когда речь зашла о вступлении в наследство, она заявила требования на имущество мужа. В результате в суде мы заключили соглашение, по которому мы с детьми не претендуем на часть их квартиры, а она отказывается от всего нажитого в браке, – добавила Елена.

В настоящее время единственный человек, который откликнулся на беду Елены, – это ее соседка.

– Я уже пожилой человек. Мне в октябре исполнится 80 лет. Если честно, я смотрю на эту несчастную женщину, и у меня сердце разрывается. Ей столько всего пришлось пережить. Гибель отца и матери, а затем ещё и мужа, кредит и предательство родственников. Череда, бесконечная череда несчастий – и всё на неё одну. Я стараюсь в меру возможностей помогать. Когда-то с детьми ненадолго останусь, когда-то сготовлю что-то и принесу. Но я вижу, как она рвётся, старается выкарабкаться, но это очень тяжело. Я боюсь, как бы она не сломалась, – рассказала журналистам соседка Тамара Аникина.

Пенсионерка не может понять, почему государство не обращает на проблему одинокой матери дополнительное внимание.

– Нам по телевизору каждый день рассказывают о демографии, низкой рождаемости и о том, что в каждой семье должно быть как можно больше детей. Ну и что в итоге? Вот пример молодой пары. Семья с четырьмя детьми попала в такое тяжёлое положение. А помочь по большому счёту и некому, – добавила соседка.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в региональный комитет социальной защиты с просьбой прокомментировать, какие меры поддержки уже получает многодетная мать, а также каким образом специалисты готовы дополнительно помочь семье, потерявшей единственного кормильца.

– Многодетной женщине предоставляются меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, ежеквартальной выплаты на каждого ребенка, ежегодной выплаты на каждого ребенка школьного возраста на подготовку к школе. Кроме того, семья получила в марте 2025 года выплату родительского капитала в размере 89 тыс. рублей. Таким образом, семья получает положенную поддержку в полном объеме, – подчеркнули в пресс-службе комитета социальной защиты населения Волгоградской области.

1 апреля, после редакционного запроса, Викторию посетили сотрудники соцзащиты.

– Специалистами центра социального обслуживания 1 апреля совершен выезд на дом в семью Елены Валерьевны, оказана первичная психологическая помощь семье, в ходе консультации достигнута договоренность с заявителем по оформлению несовершеннолетних на социальное обслуживание, дополнительно семье будет оказано содействие в оформлении документов на социальное обслуживание. Сопровождение семьи будет продолжено, специалисты окажут всестороннюю помощь заявителю и ее несовершеннолетним детям, – добавили в соцзащите.

В свою очередь многодетная мать рассказала, что помощь действительно ей предложили, но она не уверена, что из-за частых болезней дети смогут посещать социальный центр. Да и предложенные программы нацелены на развитие детей, которые не посещают детский сад, а по её мнению ребятам сейчас нужно укреплять здоровье в секциях с уклоном на физическое развитие: бассейн, футбол, гимнастика.

– Как раз это я и не могу сейчас позволить. У нас кружки почти все платные, а денег у меня нет. Старший сын давно просится на футбол, но мы явно это не потянем, – добавила женщина.

Фото из семейного архива Павла и Елены Переходовых