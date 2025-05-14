Облом вышел: аферисты зря потратили время на волгоградских выпускников





В Волгограде двое учащихся 11-х классов стали жертвами мошенников. Как сообщает ИА «Высота 102», преступники вышли на связь с выпускниками школ под видом сотрудников Министерства образования РФ и планировали украсть у них денег. Однако аферисты зря потратили время – красть оказалось нечего.

Интересно, что на удочку мошенников попались сразу двое ребят, обучающихся в Центральном районе – в лицее №5 и в гимназии №1. В обоих случаях злоумышленники вышли на связь со школьниками в популярном мессенджере WhatsApp и под предлогом обязательной регистрации на Госуслугах завладели их персональными данными. В итоге доступ в личные кабинеты выпускников для них самих был заблокирован. Вот только красть аферистам оказалось нечего – каких-либо банковских карт, счетов на ребят родители не заводили.

В ГУ МВД России по Волгоградской области предупреждают школьников и их родителей, что, представляясь сотрудниками Минобразования, мошенники могут сообщать об обнаруженных ошибках в заполненных документах, аннулировании регистрации на ЕГЭ и необходимости повторного ввода данных. Восстановить данные, уверяют преступники, и повторно зарегистрироваться, можно якобы только через личный или аккаунт родителей на портале оказания государственных услуг, для чего нужно сообщить код из смс-сообщения.

– На самом деле присланный код – это код для смены права доступа в личный кабинет на Госуслугах. Сообщив эти данные, вы потеряете возможность управлять своим аккаунтом на портале, а мошенники смогут воспользоваться вашими данными в своих противоправных замыслах,– предупреждают полицейские. – Важно помнить, что никто не будет просить называть коды из смс-сообщений. Всю актуальную информацию, в том числе о порядке и сдаче государственных экзаменов, необходимо уточнять непосредственно в образовательном учреждении.