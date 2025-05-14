Общество

«Одни пеньки да коряги»: волгоградцы бьют тревогу из-за состояния заброшенного дендрария

Общество 14.05.2025 20:50
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14.05.2025 20:50

 


В Волгограде жители Советского района вновь бьют тревогу из-за ухудшающегося состояния дендрария ФНЦ агроэкологии РАН у гипермаркета «Лента». Как сообщает ИА «Высота 102», уникальное место, где была собрана коллекция районированных растений и куда ещё два десятилетия назад водили школьников на экскурсии, стремительно погибает.

- У нас поблизости нет ни одного парка. Территория дендрария для многих все эти годы была своего рода зоной отдыха. Конечно, где-то заброшенной, без асфальтированных дорог и тротуаров, на любителя, но здесь всё же можно было погулять с детьми, расслабиться, отдохнуть душой, стать поближе к природе, - рассказала местная жительница Наталья.


По словам женщины, закат дендрария начался больше десяти лет назад.

- Понятно, что это место находится без присмотра уже много лет. Но созданный здесь специалистами задел какое-то время держался. Однако после 2010 года природа здесь начала умирать. Сначала неизвестные украли железный забор, установленный по периметру, затем выживающие без полива деревья начали постепенно сохнуть. Позже некие люди то ли из хулиганских побуждений, то ли из-за каких-то коммерческих притязаний на землю периодически здесь поджигали сухую растительность, - добавила волгоградка.


Как результат, сейчас от коллекции уникальных растений здесь практически ничего не осталось.

- Весной 2025 года распустившихся редких сортовых деревьев здесь практически не осталось. В основном сухостой, трава да поросль ясеней и тополей, которые постепенно завоёвывают образовавшийся пустырь. Несколько лет назад активно обсуждалось восстановление дендрария. Озаботиться этим вопросом поручал главе Волгограда губернатор Андрей Бочаров. Позже говорили, что соответствующие работы должны произвести представители НИИ, которому принадлежит дендрарий. Но в итоге прошло уже несколько лет, а никто ничего так и не начал делать.


Женщина боится, что пока специалисты соберутся с силами, возрождать здесь будет уже нечего.

Напомним, как ранее сообщала редакция, специалисты ДОМ.РФ предлагали вернуть заброшенную территорию федерального НИИ в городской оборот за счёт передачи участка под многоэтажную жилую застройку, однако впоследствии корпорация развития приняла решение отказаться от этих планов. В июле 2020 года природоохранная прокуратура подала иск в суд Советского района Волгограда, обязав ФНЦ агроэкологии РАН привести дендрарий в надлежащее состояние и возобновить здесь научную деятельность.

При этом НИИ была предоставлена отсрочка исполнения исковых требований на один год. Однако впоследствии решение суда так и не было претворено в жизнь.

За минувший период специалисты лишь получили технические условия на электро-, газо-, водоснабжение и заказали градостроительный план нового дендропарка. По информации администрации Волгограда, здесь на территории площадью 24 га должны были появиться велодорожки, каскад прудов и тысячи новых растений, представляющих разные климатические зоны.

В декабре 2024 года ФНЦ агроэкологии РАН вновь обратилось в суд с ходатайством о переносе сроков восстановления дендрария, и вновь судебный орган пошёл навстречу учёным. Однако на четвёртый год терпение лопнуло у природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство оспорило определение Советского районного суда.


Согласно материалам разбирательства, НИИ сетует, что работы по воссозданию дендрария требуют даже по самым скромным подсчётам инвестирования 600 миллионов рублей. Таких денег у института нет. В свою очередь, учредитель ФНЦ агроэкологии РАН, Минобрнауки России, также не спешит финансировать соответствующие работы.

При этом в природоохранной прокуратуре усомнились, что владелец дендрария действительно предпринял все возможные меры для поиска необходимых финансов.

– Обращение ответчика в адрес учредителя спустя три года после постановленного судом решения с заявкой на выделение денежных средств не свидетельствует об осуществлении ответчиком всех возможных мер, направленных на исполнение решения суда, – говорится в материалах разбирательства.

В результате Волгоградский областной суд полностью поддержал позицию прокуратуры и отменил выданную ранее отсрочку.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в Минобрнауки России с просьбой прокомментировать неисполнение ФНЦ агроэкологии РАН решения суда, а также поделится своим виденьем в части воссоздания в Советском районе Волгограда дендропарка.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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