В Волгоградской области 24 мая объявят «сухой закон» из-за последнего звонка

Общество 15.05.2025 08:00
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15.05.2025 08:00
В Волгоградской области 24 мая запретят торговлю спиртным. Как сообщает ИА «Высота 102», в этот день на основании регионального законодательства в торговых точках не будут продавать алкоголь в связи с проведением школьных линеек, посвященных последнему звонку. Спиртное будут реализовывать только в организациях общественного питания – ресторанах и барах.
Напомним, в Волгоградской области запрет на торговлю алкогольными напитками действует также 25 января (в День российского студенчества), 1 июня (в Международный день защиты детей), в День молодежи России, который отмечается в последнее воскресенье июня, и 1 сентября (в День знаний).
Фото V102.RU (архив)
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